Studie: Fast so viele Männer wie Frauen von Partnergewalt betroffen

Berlin, 10. Feb (Reuters) - Männer und Frauen haben einer Studie zufolge in den vergangenen fünf Jahren psychische und körperliche Gewalt in Partnerschaften annähernd gleich häufig erlebt. Demnach waren in dem Zeitraum 23,8 Prozent der ⁠Frauen und 23,3 Prozent ‍der Männer von psychischer Gewalt durch Partner oder Ex-Partner betroffen, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung "Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag" des Bundeskriminalamts (BKA) hervorgeht. Körperliche Gewalt erfuhren ‌5,2 Prozent der Frauen und 6,1 Prozent der Männer. Die Untersuchung gilt als sogenannte Dunkelfeldstudie, da sie Licht in die Bereiche bringen ‍soll, die nicht angezeigt werden. Dies ist bei mehr als 95 Prozent der in der Studie genannten Vorkommnisse der Fall.

Deutliche Unterschiede gibt es demnach jedoch bei der Schwere und der Häufigkeit der Taten: Frauen erleben Gewalt demnach häufiger, haben mehr Angst und schätzen diese als schwerwiegender ein. Zudem sind sie weit häufiger von sexueller Gewalt betroffen. So waren in den vergangenen fünf Jahren 36,3 ‍Prozent der Frauen Opfer von sexueller Belästigung, während es bei ⁠Männern 16,3 Prozent waren. Bei sexuellen Übergriffen ist die Betroffenheit von Frauen mit vier Prozent ebenfalls deutlich höher als bei Männern mit 1,4 Prozent. Zur Anzeige gebracht werden die Taten jedoch nur selten. Bei psychischer Gewalt ‍liegt die Quote unter drei Prozent.

DOBRINDT: K.O.-TROPFEN ALS WAFFE EINSTUFEN

Innenminister Alexander Dobrindt kündigte Reaktionen auf die Studie an: So soll eine "Tarn-App" weiterentwickelt werden, die es ⁠Opfern ermöglicht, Gewalttaten verdeckt zu dokumentieren - auch wenn die Taten erst später vor Gericht verhandelt werden. Zudem ist bereits ein Gesetz auf dem Weg, das elektronische Fußfesseln für Täter vorsieht. Dabei erhält der Täter einen Sender und das Opfer einen Empfänger, der warnt, ‍wenn sich der Täter nähert. Zudem soll der ‌Einsatz von K.O.-Tropfen, von der laut Studie fast jeder Zwanzigste betroffen ist, künftig so hart wie der Einsatz einer Waffe bestraft werden, sagte Dobrindt.

BKA-Präsident Holger Münch wies darauf hin, dass Menschen mit Migrationshintergrund tendenziell eine höhere Gewaltbetroffenheit aufwiesen. Besonders stark seien hier die Frauen betroffen. Münch zufolge hängt dies mit der Altersstruktur zusammen. Die Gruppe der Frauen mit Migrationshintergrund sei deutlich jünger, und jüngere Menschen seien generell häufiger betroffen.

Für die repräsentative Studie wurden zwischen Juli 2023 und Januar 2025 fast 15.500 Menschen befragt. Sie entstand in Kooperation des BKA mit dem Innenministerium und dem Familienministerium. Im Gegensatz zu früheren ⁠Erhebungen, die sich meist auf Frauen konzentrierten, nimmt die Studie auch Männer in den Blick.

