Transportindex im Chart-Check: Dieses Signal ist eine Ansage! - HSBC DailyTradingTV 10.02.2026
HSBC · Uhr
Bei dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV handelt es sich um eine Sondersendung, in der Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, die grundsätzliche Marktverfassung, den großen #Markttrend und die übergeordneten Signale analysiert und zwar mit dem #charttechnischen Blick auf den #Dow Jones Transportation Index®. ►Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6054RHNn8 ►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6055RHNnD ►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6056RHNnE ►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6057RHNn1
