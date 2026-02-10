W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Transportindex im Chart-Check: Dieses Signal ist eine Ansage! - HSBC DailyTradingTV 10.02.2026

HSBC · Uhr
Artikel teilen:

Bei dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV handelt es sich um eine Sondersendung, in der Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, die grundsätzliche Marktverfassung, den großen #Markttrend und die übergeordneten Signale analysiert und zwar mit dem #charttechnischen Blick auf den #Dow Jones Transportation Index®. ►Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6054RHNn8 ►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6055RHNnD ►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6056RHNnE ►Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6057RHNn1

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
Dow Jones
HSBC
HSBC ADR

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieses Chartmuster signalisiert jetzt Potenzial für T-Aktieheute, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News