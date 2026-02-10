Trump droht mit Blockade wichtiger Handelsbrücke zu Kanada

Washington, 10. Feb (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat im Handelsstreit mit Kanada damit gedroht, die Eröffnung einer neuen, milliardenschweren Brücke zwischen beiden Ländern ⁠zu blockieren. In ‍einer am Montag über soziale Medien verbreiteten Erklärung nannte Trump als Gründe für seinen Vorstoß unter anderem kanadische Zölle ‌auf Milchprodukte und Handelsgespräche der Regierung in Ottawa mit China. Die "Gordie Howe International Bridge" zwischen Detroit ‍in den USA und Windsor in Kanada steht kurz vor der Fertigstellung.

"Ich werde nicht zulassen, dass diese Brücke geöffnet wird, bis die Vereinigten Staaten für alles, was wir ihnen gegeben haben, vollständig entschädigt werden und, was wichtig ist, Kanada die Vereinigten Staaten mit ‍der Fairness und dem Respekt behandelt, den ⁠wir verdienen", erklärte Trump. "Wir werden SOFORT Verhandlungen aufnehmen. Mit allem, was wir ihnen gegeben haben, sollten wir vielleicht mindestens die Hälfte dieses Vermögenswertes besitzen." ‍Die Drohung zielt auf eine der wichtigsten Handelsadern Nordamerikas, die besonders für die eng vernetzte Automobilindustrie von ⁠großer Bedeutung ist. Allein im Jahr 2023 wurden über den Grenzübergang bei Detroit Waren im Wert von 126 Milliarden Dollar per Lkw gehandelt.

Kritik an Trumps Vorstoß kam von Politikern ‍der Demokraten aus Michigan. Eine Sprecherin ‌der Gouverneurin Gretchen Whitmer erklärte, Kanada habe den Bau finanziert und die Brücke werde im Rahmen einer gemeinsamen Eigentumsvereinbarung betrieben. "Sie wird so oder so eröffnet werden." Die Senatorin Elissa Slotkin sagte, Trump bestrafe die Bürger Michigans für einen Handelskrieg, den er begonnen habe. Das 4,7 Milliarden Dollar teure Brückenprojekt wurde vollständig von Kanada finanziert, nachdem sich die USA geweigert hatten, Kosten zu übernehmen.

