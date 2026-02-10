US-Einzelhändler enttäuschen Erwartungen mit stagnierendem Umsatz

Washington, 10. Feb (Reuters) - Die Umsätze im US-Einzelhandel stagnierten vor ⁠der ‍Jahreswende überraschend. Sie blieben im Dezember gegenüber dem ‌Vormonat unverändert, wie das Handelsministerium am Dienstag ‍mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet, nach 0,6 Prozent im ‍November.

Die US-Notenbank Federal ⁠Reserve (Fed) hatte den Leitzins zuletzt nach drei Senkungen in ‍Serie in der Spanne von 3,50 bis ⁠3,75 Prozent belassen. Die Währungshüter erklärten, die verfügbaren Indikatoren deuteten auf ein solides ‍Wirtschaftswachstum ‌hin. Der Beschäftigungszuwachs sei weiterhin gering, die Arbeitslosenquote zeige Anzeichen einer Stabilisierung. Die Inflation bleibe zugleich weiterhin etwas erhöht.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Reinhard BeckerRedigiert von Hans ⁠BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‍berlin.newsroom@thomsonreuters.com)