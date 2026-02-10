US-Einzelhandelsumsatz stagniert: "Beim Jahresendspurt ging die Luft aus"

Washington, 10. Feb (Reuters) - Die Umsätze im US-Einzelhandel haben vor der Jahreswende überraschend stagniert. Sie blieben im Dezember gegenüber dem Vormonat unverändert, wie das Handelsministerium am ⁠Dienstag mitteilte. Von ‍Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet, nach 0,6 Prozent im November. Klammert man Autos, Benzin, Baumaterialien ‌und die Gastronomie aus, sanken die Umsätze im Dezember um 0,1 Prozent, nachdem sie im November um ‍abwärts revidiert 0,2 Prozent zugelegt hatten. Diese sogenannten Kernumsätze im Einzelhandel entsprechen am ehesten der Konsumausgabenkomponente des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Für die am 20. Februar anstehenden Daten zum US-BIP im vierten Quartal erwarten Experten ein Plus von aufs Jahr hochgerechnet 3,0 Prozent, nach 4,4 Prozent im dritten Quartal.

Der private Konsum ‍gilt als tragende Säule der US-Wirtschaft. "Beim Jahresendspurt ging ⁠dem Einzelhandel dann wohl doch die Luft aus", meint NordLB-Analyst Constantin Lüer. Durch die schwachen Einzelhandelsdaten sollte seiner Ansicht nach eine zeitnahe Leitzinssenkung einen Tick wahrscheinlicher ‍werden: "In Summe sollten die Zahlen aber sicherlich auch nicht überinterpretiert werden."

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hatte den Leitzins zuletzt nach drei ⁠Senkungen in Serie in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. An den Terminmärkten wird eine nächste Zinssenkung erst für Juni als wahrscheinlich erachtet - also, nachdem der im Mai aus dem ‍Amt scheidende US-Notenbankchef Jerome Powell den ‌Staffelstab an seinen Nachfolger übergeben hat. US-Präsident Donald Trump, der auf aggressive Zinssenkungen dringt, hat dafür den ehemaligen Notenbankdirektor Kevin Warsh nominiert.

"Der künftige Fed Chair ist eher als geldpolitischer Falke bekannt und hat wohl eine Präferenz für angemessene Zinssenkungen, ohne dabei auf eine allzu lockere Strategie zu setzen", meint Analyst Lüer. Der bis Mai weiterhin von Powell geführte Offenmarktausschuss, der über die Zinsen entscheidet, werde allerdings bis zum Stichtag noch das Ruder in der Hand ⁠haben und sicherlich auch auf die Einzelhandelsdaten schauen.

