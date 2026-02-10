US-Handelsminister Lutnick weist Nähe zu Epstein und Rücktrittsforderungen zurück

Washington, 10. Feb (Reuters) - US-Handelsminister Howard Lutnick hat angesichts parteiübergreifender Rücktrittsforderungen jegliche Vorwürfe einer engen Verbindung ⁠zu dem ‍verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein von sich gewiesen. "Ich hatte keinerlei Beziehung zu ihm. Ich ‌hatte mit dieser Person kaum etwas zu tun", sagte er auf ‍Fragen des demokratischen Senators Chris Van Hollen bei einer Anhörung im Senat am Dienstag.

Lutnick reagierte damit auf neue Enthüllungen aus Akten des US-Justizministeriums. Diese legen nahe, dass er auf Epsteins ‍Privatinsel für ein Mittagessen zu ⁠Besuch war, Jahre nachdem er angeblich den Kontakt abgebrochen hatte. Lutnick erklärte dazu, das Treffen habe ‍nur stattgefunden, weil er mit seiner Familie auf einem Boot in der ⁠Nähe der Insel gewesen sei. Zudem hätten die beiden Männer in 14 Jahren lediglich etwa zehn E-Mails ausgetauscht.

Das Justizministerium hatte ‍im Januar Millionen ‌neuer Dokumente im Fall Epstein veröffentlicht. Die Anhörung Lutnicks erfolgte einen Tag, nachdem Epsteins langjährige Vertraute Ghislaine Maxwell die Aussage vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses verweigert hatte. Dies hatte bei Abgeordneten beider Parteien für Kritik gesorgt.

