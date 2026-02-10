USA erwarten weitere Zusagen für Waffenkäufe für die Ukraine

Brüssel, 10. Feb (Reuters) - Die USA rechnen beim Nato-Verteidigungsministertreffen am Donnerstag mit weiteren Zusagen für Waffenkäufe zugunsten der ⁠Ukraine. Er ‍erwarte entsprechende Ankündigungen für die Initiative "Prioritised Ukraine Requirements List" (PURL), sagte der US-Botschafter bei der Nato, ‌Matthew Whitaker, am Dienstag in einem Online-Briefing. Bislang hätten Verbündete den Kauf ‍von US-Waffen im Wert von mehr als 4,5 Milliarden Dollar (rund 4,3 Milliarden Euro) zugesagt.

An dem Programm beteiligten sich 21 Nato-Mitglieder und zwei Partnerländer, fügte Whitaker hinzu. Ziel der Initiative ist es, die Ukraine ‍mit amerikanischen Rüstungsgütern zu versorgen, um ⁠den dringenden Bedarf an der Front zu decken. Am Donnerstag kommen die Ressortchefs der 32 Nato-Staaten zu Beratungen ‍in Brüssel zusammen. Erwartet wird dabei auch der ukrainische Verteidigungsminister Mychailo Fedorow.

Insidern zufolge ⁠wollen die USA die Führung zweier wichtiger Nato-Kommandostellen an europäische Offiziere abgeben. Dabei handele es sich um die Posten in Neapel und in ‍Norfolk im US-Bundesstaat Virginia, ‌sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person aus dem Militär der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Der Schritt entspricht der Forderung von US-Präsident Donald Trump, dass die europäischen Staaten mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen sollen. Seine Regierung hatte gefordert, das lange von den USA dominierte Militärbündnis müsse zu einer "europäisch geführten Nato" werden.

(Bericht ⁠von Lili Bayer, Sabine SieboldBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter ‍berlin.newsroom@thomsonreuters.com)