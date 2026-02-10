Valentinsgeschenke wie Pralinen und Blumen teurer geworden

Berlin, 10. Feb (Reuters) - Wer zum Valentinstag am 14. Februar seinen Liebsten eine Freude machen will, muss tiefer ⁠in die ‍Tasche greifen. Einige klassische Geschenke haben sich im vergangenen Jahr überdurchschnittlich verteuert, wie das Statistische ‌Bundesamt am Dienstag mitteilte. So kletterten die Preise für Pralinen 2025 gegenüber ‍2024 um 17,8 Prozent, für Schnittblumen mussten 5,3 Prozent mehr bezahlt werden. Auch wer lieber ausgeht, musste im vergangenen Jahr mehr ausgeben: Die Preise für Speisen und Getränke in Restaurants, Cafés oder Bars ‍stiegen zu 2024 um 3,6 Prozent. ⁠Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt nahmen im selben Zeitraum nur um 2,2 Prozent zu.

Auch mittelfristig haben sich klassische ‍Geschenke zum Valentinstag überdurchschnittlich verteuert: So mussten Verbraucherinnen und Verbraucher im vorigen Jahr ⁠für Pralinen 41,7 Prozent mehr zahlen als 2020. Schnittblumen kosteten 38,2 Prozent mehr, die Preise für Speisen und Getränke in Restaurants, Cafés, Bars ‍und Ähnlichem legten um ‌31,8 Prozent zu. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum um 21,9 Prozent.

Die allgemeine Kauflaune in Deutschland ist wegen der anhaltenden Konjunkturflaute noch gedämpft. Besserung soll es geben, wenn die deutsche Wirtschaft 2026 um rund ein Prozent steigen dürfte - vor allem dank Impulsen durch die staatlichen Mehrausgaben in Infrastruktur und Verteidigung.

