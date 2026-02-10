Veröffentlichung Jahresergebnisse 2025

Veröffentlichung Jahresergebnisse 2025

10.02.2026 / 10:00 CET/CEST

EINLADUNG │ PRESSE- UND INVESTORENKONFERENZ

Wir freuen uns, Sie zur Präsentation unserer Jahresergebnisse 2025 und dem Ausblick für 2026 am Dienstag, 17. März 2026 nach Basel einzuladen. Wir werden die folgenden Dokumente auf unserer Unternehmenswebsite veröffentlichen und vor 07:00 Uhr an unsere Newsletter-Abonnenten verteilen.

 

(a) Pressemitteilung

(c) integrierter Geschäftsbericht 2025

(c) Konferenzpräsentation

 

Wenn Sie unsere Unternehmensnachrichten noch nicht abonniert haben, können Sie dies mit dem folgenden Online-Formular machen. Die Webcast Sprache ist Englisch.

 

 

Datum:

Dienstag, 17. März 2026

Zeit:

10:30 - 11:30

Ort:

Medartis Hauptsitz in Basel, Hochbergerstrasse 60E

Referenten:

Matthias Schupp, CEO

Peter Hackel, CFO (neu)

 

 

Anmeldung für den Event am Medartis Hauptsitz: Wenn Sie persönlich am Event teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an corporate.communication@medartis.com.

 

Video Webcast mit Q&A Teil: Die Konferenz wird zusätzlich über MS Teams übertragen. Teilnehmer des Webcasts können ihre Fragen durch Anklicken des Handzeichen-Symbols oder schriftlich über den Chat einreichen. Für die Teilnahme über ein Smartphone installieren Sie bitte die App „Microsoft Teams“. Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor Beginn der Konferenz ein, um den Registrierungsprozess zügig abzuschliessen.

 

Hier können Sie sich für den Webcast registrieren:

>> https://medartis.com/en/results-conference

Eine Aufzeichnung des Events ist kurz nach dem Event unter dem angegebenen Link und auf der Medartis Website verfügbar.

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

 

Freundliche Grüsse

 

Medartis Corporate Communications

 

 

Telefon Medienstelle / Zentrale:

+41 61 633 37 36 / +41 61 633 34 34

E-Mail (Investor:innen, Analysten): 

investor.relations@medartis.com

E-Mail (Medienschaffende): 

corporate.communication@medartis.com

Website:

www.medartis.com

 

 

Über Medartis
Die Medartis Group wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Sie ist einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die chirurgische Fixierung von Knochenbrüchen und den Gelenkersatz für die oberen und unteren Extremitäten sowie für den kranio-maxillofazialen Bereich. Die Gruppe verfügt über Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten, der Schweiz, Brasilien und Frankreich. Medartis beschäftigt rund 1'400 Mitarbeitende an 13 Standorten und vertreibt seine Produkte in über 50 Ländern weltweit. Medartis hat es sich zum Ziel gesetzt, Chirurgen und OP-Personal mit den innovativsten Implantaten und Instrumenten sowie einem erstklassigen Service zu versorgen. Weitere Informationen finden Sie unter  www.medartis.com.

Kontakt für Investoren und Medienschaffende:

Medartis Holding AG
Hochbergerstrasse 60E
CH-4057 Basel

Corporate Communications
Investor contact: investor.relations@medartis.com
Media contact: corporate.communication@medartis.com
+41 61 633 37 36


Medartis

