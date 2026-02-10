Wifo: Inflation in Österreich halbiert - Industrie schwächelt

Wien, 10. Feb (Reuters) - Die Inflation in Österreich hat sich zu Jahresbeginn deutlich abgeschwächt, doch die erhoffte wirtschaftliche Belebung lässt auf sich warten. ⁠Während sich die ‍Teuerungsrate im Januar nahezu halbierte, trübte sich die Stimmung in der Industrie wieder ein, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo ‌am Dienstag mitteilte. Nach drei Monaten der leichten Besserung sei das Konjunkturklima in der Sachgütererzeugung wieder ‍schlechter geworden. Als Gründe nannten die Forscher die schwache Konjunktur in der EU und die US-Handelspolitik.

"Die Zollpolitik der USA hat die Nachfrage aus der EU in den letzten Monaten verringert", sagte Wifo-Experte Marcus Scheiblecker. Die von der US-Regierung unter Donald Trump beabsichtigte ‍Verringerung der Abhängigkeit vom Ausland scheine erste ⁠Wirkung zu zeigen.

Die Inflationsrate sank im Januar vorläufigen Berechnungen zufolge kräftig auf zwei Prozent. Seit dem Sommer 2025 hatte sie hartnäckig bei rund ‍vier Prozent gelegen. Dämpfend wirkten den Angaben zufolge Preisrückgänge sowie Maßnahmen der Regierung bei den Energiepreisen. Zudem ⁠entfiel ein statistischer Basiseffekt durch das Auslaufen der Energiepreisbremse.

Die österreichische Wirtschaft wuchs im vierten Quartal um 0,2 Prozent. Im Gesamtjahr 2025 ergab sich ein Plus von 0,6 Prozent, womit ‍die Alpenrepublik nach zwei Jahren ‌Rezession wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehrte.

Neben der Industrie bereitet der Bau Sorgen: In der Bauwirtschaft überwiegen dem Wifo zufolge wieder die negativen Einschätzungen. Dagegen sind die Dienstleister mehrheitlich positiv gestimmt, und auch der Einzelhandel blickt vermehrt mit Optimismus in die Zukunft. Auf dem Arbeitsmarkt zeigten sich Stabilisierungstendenzen. Zwar lag die Arbeitslosigkeit im Januar über dem Niveau des Vorjahres, saisonbereinigt stieg sie zuletzt jedoch nicht weiter an.

