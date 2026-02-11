Accelleron Industries AG: Veränderungen im Verwaltungsrat von Accelleron

Accelleron Industries AG / Schlagwort(e): Personalie

Veränderungen im Verwaltungsrat von Accelleron

Monika Krüsi wird als Verwaltungsratspräsidentin vorgeschlagen

Oliver Riemenschneider und Gabriele Sons treten nicht zur Wiederwahl an

Mieke Van de Capelle wird neu für den Verwaltungsrat vorgeschlagen



Baden, Schweiz, 11. Februar 2026 – Accelleron kündigt im Vorfeld der Generalversammlung Veränderungen im Verwaltungsrat an. Der Verwaltungsrat wird Monika Krüsi für das Präsidium sowie Mieke Van de Capelle als neues Mitglied des Gremiums vorschlagen.





Im Rahmen seiner Nachfolgeplanung wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 28. April 2026 verschiedene Änderungen in seiner Zusammensetzung zur Abstimmung vorlegen.



Oliver Riemenschneider, seit 2022 Verwaltungsratspräsident, hat sich entschieden, an der GV 2026 nicht zur Wiederwahl anzutreten, um die Erneuerung des Gremiums zu beschleunigen.



Der Verwaltungsrat wird Monika Krüsi zur Wahl als Verwaltungsratspräsidentin vorschlagen. Sie ist seit 2022 Vizepräsidentin, Präsidentin des Audit Committee sowie Mitglied des Nomination and Compensation Committee (NCC). Monika Krüsi verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Governance und Strategie und als Verwaltungsrätin sowie als VR-Präsidentin und hält ein Doktorat in Wirtschaftsinformatik und einen MBA der Universität Zürich.



Gabriele Sons, seit 2022 Mitglied des Verwaltungsrats und Präsidentin des NCC, hat sich ebenfalls entschieden, nicht zur Wiederwahl anzutreten. Der Verwaltungsrat dankt ihr für ihren engagierten Einsatz sowie ihren entscheidenden Beitrag zur Etablierung wirksamer Prozesse in den Bereichen Nomination, Vergütung und Nachhaltigkeit.



Der Verwaltungsrat wird Mieke Van de Capelle – derzeit Chief Human Resources Officer bei dsm‑firmenich und erfahrene nicht-exekutive Verwaltungsrätin mit Einsitz im Verwaltungsrat von Spadel – zur Wahl in den Verwaltungsrat und das NCC vorschlagen. Mieke Van de Capelle verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Führungserfahrung im HR‑Bereich in Europa und den USA und hält Masterabschlüsse der Universitäten Bourgogne und Gent.



„Es war ein Privileg, den Verwaltungsrat von Accelleron während der ersten Jahre als eigenständiges, börsenkotiertes Unternehmen zu führen. Es freut mich, dass Monika sich als meine Nachfolgerin zur Wahl stellt. Ich bin überzeugt, dass sie mit ihrer umfassenden Verwaltungsratserfahrung und ihrem breiten Wissen über Accelleron das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung weiterentwickeln wird. Ebenso freue ich mich, dass wir eine sehr starke Kandidatin als Nachfolgerin von Gabriele im Verwaltungsrat und im NCC vorschlagen können“, sagte Oliver Riemenschneider.



Der Verwaltungsrat dankt auch Oliver Riemenschneider sehr für seine herausragende Führung, seine Weitsicht und seinen Beitrag zum Erfolg von Accelleron.



Die Suche nach einem weiteren Mitglied des Verwaltungsrats, das die Leitung des Audit Committee übernehmen soll, ist im Gang.

Accelleron Industries AG (ACLN: SIX Swiss Ex) beschleunigt die Nachhaltigkeit in der Schifffahrts- und Energiebranche als globaler Technologieführer für Turbolader, Treibstoffeinspritzung und digitale Lösungen für Schwerlastanwendungen. Das Unternehmen kann auf eine über 100-jährige Tradition als vertrauenswürdiger Partner der Industrie zurückblicken und betreut Kunden an mehr als 100 Standorten in über 50 Ländern. Die bei Accelleron beschäftigten 3’000 Mitarbeitenden arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung innovativer Produkte, Services und Lösungen, die für die Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.

Wichtige Daten 2026

12. März 2026: Jahresbericht 2025; Investoren- und Medienkonferenzen

28. April 2026: Generalversammlung

Informationen für die Medien

Bilder und andere digitale Inhalte sind unter

Informationen für die Medien (accelleron.com)

verfügbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Michael Daiber

Telefon: +41 79 698 60 85

E-Mail:

investors@accelleron-industries.com

Media Relations

Nicole Wesch

Telefon: +41 79 442 64 07

E-Mail:

media@accelleron-industries.com

Accelleron Industries AG

Bruggerstrasse 71A

CH-5400 Baden

Schweiz

