AKTIE IM FOKUS: Zahlen von T-Mobile US ohne klares Signal für Telekom

Infrastruktur
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Telekom haben späten Mittwochmittag nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen der Mobilfunk-Tochter T-Mobile US keine klare Richtung eingeschlagen. Zunächst ging es mit 30,71 Euro knapp auf ein neues Jahreshoch, dann folgte der Dreh leicht ins Minus. Insgesamt blieben die Papiere der Bonner so innerhalb der jüngsten Handelsspanne.

T-Mobile US übertraf im vierten Quartal beim Umsatz leicht die Erwartungen, blieb beim Ergebnis je Aktie allerdings darunter. Der wichtige Neukundenzustrom überzeugte derweil. Die Aktien des US-Mobilfunkers fielen im vorbörslichen US-Handel um gut ein Prozent./ag/mis

Deutsche Telekom
T-Mobile US

