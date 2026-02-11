Aktien Frankfurt Eröffnung: 25.000 Punkte bleiben hohe Dax-Hürde

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax tut sich an der Charthürde von 25.000 Punkten weiterhin schwer. Im frühen Handel gab sein Kurs um 0,15 Prozent auf 24.950 Zähler nach. Der MDax verlor 0,17 Prozent auf 31.907 Zähler und auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx bewegte sich knapp im Minus.

Im bisherigen Wochenverlauf fehlte den Anlegern bei 25.000 Punkten mehrmals die Bereitschaft, nachzukaufen. Sie sind in Lauerstellung vor dem Jobbericht aus den USA, der am Nachmittag mitteleuropäischer Zeit nachgeholt wird. Vor diesem kam zur Wochenmitte auch kein Schwung von den US-Börsen: Deren Leitindex Dow Jones Industrial konnte zwar am Vortag seine Rekordjagd fortsetzen, am Ende blieb aber von seinen Kursgewinnen kaum etwas übrig.

"Die US-Arbeitsmarktdaten für den Januar sind so etwas wie die Zahl der Woche für die Börsen", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Nach einigen enttäuschenden Berichten werde jetzt eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau erwartet. Sollte er sich weiter abschwächen, könne dies "den demnächst scheidenden Fed-Präsidenten Jerome Powell noch einmal unter politischen Druck bringen."/tih/mis