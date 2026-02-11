New York Ausblick: Robuste Kurse dank solider Zahlen vom Arbeitsmarkt

Solide Zahlen vom US-Arbeitsmarkt haben am Mittwoch für verhaltenen Optimismus an den US-Aktienmärkten gesorgt. Im Januar stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft doppelt so stark wie von Volkswirten im Mittel ihrer Prognosen erwartet worden war. Das verlieh den vorbörslichen Kursen etwas Rückenwind.

Der Dow Jones Industrial wird vom Broker IG knapp eine Stunde vor dem Handelsauftakt 0,4 Prozent höher indiziert bei 50.375 Punkten. Er hatte am Vortag bei gut 50.500 Zählern eine weitere Bestmarke aufgestellt, die Gewinne aber nicht halten können. Der von Tech-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100 wird 0,6 Prozent höher erwartet bei 25.280 Punkten.

Im vorbörslichen Handel schnellten die Aktien von Shopify um elf Prozent nach oben. Der Dienstleister für den Online-Handel hat im vierten Quartal mehr umgesetzt als erwartet. Zudem winken den Aktionären Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe.

Aktien von Unity Software brachen um 27 Prozent ein. Schwache Prognosen des Software-Entwicklers für das erste Quartal schürten Ängste vor einer zunehmenden Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz.

Aktien von Robinhood Markets fielen um fast 10 Prozent. Der scharfe Kursverfall von Bitcoin und anderen Kryptowährungen verhagelte dem Broker im vierten Quartal das Geschäft.

Aktien der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US verloren vorbörslich mehr als fünf Prozent. Die Zahl der Abonnenten im Mobilfunkgeschäft im vierten Quartal enttäuschte am Markt.

Papiere von Ford gewannen 1,3 Prozent. Trotz einer überraschenden Steuerzahlung von 900 Millionen US-Dollar rechnet der Autobauer in diesem Jahr mit einem kräftig steigenden Gewinn.

Anteilsscheine von Kraft Heinz büßten fast sieben Prozent ein. Der Lebensmittelkonzern hat die Aufspaltung in zwei börsengelistete Unternehmen auf Eis gelegt. Das Unternehmen investiert stattdessen in Forschung und Entwicklung sowie Vermarktung.