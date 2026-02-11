ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Commerzbank auf 'Halten' und fairen Wert auf 34 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Commerzbank-Aktie nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 28 auf 34 Euro angehoben. Die erwartete deutliche Gewinnsteigerung sei mittlerweile im Aktienkurs reflektiert, ein Übernahmeangebot erwarte er weiterhin nicht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie des Finanzinstituts sei somit nun fair bewertet./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Commerzbank

Das könnte dich auch interessieren

Spezialverpackungshersteller
Gerresheimer-Einbruch nach Bilanzverschiebung - Schott starkheute, 11:27 Uhr · dpa-AFX
Gerresheimer-Einbruch nach Bilanzverschiebung - Schott stark
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieses Chartmuster signalisiert Potenzial für die T-Aktiegestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News