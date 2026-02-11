ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Commerzbank auf 'Halten' und fairen Wert auf 34 Euro
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Commerzbank-Aktie nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 28 auf 34 Euro angehoben. Die erwartete deutliche Gewinnsteigerung sei mittlerweile im Aktienkurs reflektiert, ein Übernahmeangebot erwarte er weiterhin nicht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie des Finanzinstituts sei somit nun fair bewertet./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
