ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform' - Ziel 235 Euro

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die Eckdaten entsprächen den Markterwartungen und den Ausblick auf 2026 habe der Börsenbetreiber bestätigt, schrieb Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 14:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 14:21 / EST

Deutsche Börse
Deutsche Börse ADR

