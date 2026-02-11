Arbeitsmarkt erstaunt Wall Street | Mattel geht in Flammen auf | Shopify fest.
Der Januar-Arbeitsmarktbericht fiel wesentlich stärker aus als die Wall Street erwartet hatte. Statt 65.000 geschaffenen Jobs, wurden 130.000 Stellen geschaffen. Wir sehen in Reaktion feste Futures, einen freundlichen US-Dollar und anziehende Renditen der langlaufenden Staatsanleihen. Investoren hatten Bedenken, dass der Arbeitsmarkt nach all den schwachen Vorboten enttäuschen würde. Die Reaktion auf die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse sind gemischt. Während die Aktien von Shopify, Cloudflare, Vertiv und Global Foundries teils deutlich durchstarten, sehen wir starken Abgabedruck bei den Aktien von Mattel, Kraft Heinz, Lyft, Unity Software und Robinhood. Heute Abend stehen die Zahlen von insbesondere Cisco im Fokus.
00:00 Intro
00:24 Arbeitsmarkt erstaunt Wall Street | Reaktion
05:00 El Paso: Flugaussetzung sorgt für Spekulationen
06:24 Trump zu Iran | Reise nach China
07:45 Ergebnisse Überblick | Shopify im Plus
09:35 Cloudflare: Starke Zahlen | Vertiv: Ertrag über den Zielen
11:10 Gemischtes Bild im Software-Sektor | Dan Niles zu OpenAI
16:10 Robinhood | Cloudflare | Astera Labs
18:28 Mattel geht in Flammen auf
20:55 Ford | Hilton | Kraft Heinz | T-Mobile | Netflix
24:31 Analysten zu Lyft, Mattel, Cloudflare, Spotify, Zillow
25:35 Heute Abend keine Closing Bell
