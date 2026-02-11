Arbeitsmarkt erstaunt Wall Street | Mattel geht in Flammen auf | Shopify fest.

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Der Januar-Arbeitsmarktbericht fiel wesentlich stärker aus als die Wall Street erwartet hatte. Statt 65.000 geschaffenen Jobs, wurden 130.000 Stellen geschaffen. Wir sehen in Reaktion feste Futures, einen freundlichen US-Dollar und anziehende Renditen der langlaufenden Staatsanleihen. Investoren hatten Bedenken, dass der Arbeitsmarkt nach all den schwachen Vorboten enttäuschen würde. Die Reaktion auf die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse sind gemischt. Während die Aktien von Shopify, Cloudflare, Vertiv und Global Foundries teils deutlich durchstarten, sehen wir starken Abgabedruck bei den Aktien von Mattel, Kraft Heinz, Lyft, Unity Software und Robinhood. Heute Abend stehen die Zahlen von insbesondere Cisco im Fokus.



00:00 Intro

00:24 Arbeitsmarkt erstaunt Wall Street | Reaktion

05:00 El Paso: Flugaussetzung sorgt für Spekulationen

06:24 Trump zu Iran | Reise nach China

07:45 Ergebnisse Überblick | Shopify im Plus

09:35 Cloudflare: Starke Zahlen | Vertiv: Ertrag über den Zielen

11:10 Gemischtes Bild im Software-Sektor | Dan Niles zu OpenAI

16:10 Robinhood | Cloudflare | Astera Labs

18:28 Mattel geht in Flammen auf

20:55 Ford | Hilton | Kraft Heinz | T-Mobile | Netflix

24:31 Analysten zu Lyft, Mattel, Cloudflare, Spotify, Zillow

25:35 Heute Abend keine Closing Bell



