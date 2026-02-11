Bericht: Selenskyj will Plan für Wahl und Referendum vorlegen

11. ⁠Feb (Reuters) - Die Ukraine hat einem Medienbericht zufolge mit den Planungen ‌für eine Präsidentschaftswahl und ein Referendum über ein ⁠mögliches ⁠Friedensabkommen mit Russland begonnen. Präsident Wolodymyr Selenskyj werde das Vorhaben am 24. Februar ‌vorstellen, meldete die "Financial ‌Times" am Mittwoch unter Berufung auf offizielle ⁠Vertreter aus der Ukraine ‌und Europa, ⁠die in die Planungen eingeweiht sind. Als Termin ist früheren ‌Medienberichten ⁠zufolge der Mai ⁠im Gespräch.

(Bericht von Ananya Palyekar, bearbeitet von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für ⁠Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)