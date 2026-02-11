Ceconomy zeigt sich zu Zukunft des Fnac-Darty-Anteils bedeckt

Düsseldorf, ⁠11. Feb (Reuters) - Die Elektronikhandelsholding Ceconomy hat noch keine Entscheidung zur Zukunft ihres Anteils an der französischen Kette Fnac ‌Darty gefällt, die der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky übernehmen will. Ceconomy wolle ein ⁠konkretes ⁠und detailliertes Angebot Kretinskys für die Franzosen abwarten und werde dann verkünden, was mit dem Anteil passieren solle, sagte Ceconomy-Chef Kai-Ulrich Deissner ‌am Mittwoch in Düsseldorf. "Wir ‌haben noch keine Entscheidung getroffen."

Kretinskys Investment-Vehikel EP Group hatte Ende Januar erklärt, ⁠es wolle Fnac Darty mit einem ‌öffentlichen Übernahmeangebot schlucken, ⁠das den Händler mit rund 1,1 Milliarden Euro bewertet. Kretinsky ist bereits der größte Einzelaktionär bei ‌Fnac Darty ⁠und kontrolliert rund 28 ⁠Prozent der Anteilsscheine. Zweitgrößter Anteilseigner ist mit knapp 22 Prozent die MediaSaturn-Mutter Ceconomy. Ceconomy selbst wird vom chinesischen Techkonzern JD.com übernommen.

