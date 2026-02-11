Ceconomy zeigt sich zu Zukunft des Fnac-Darty-Anteils bedeckt
Düsseldorf, 11. Feb (Reuters) - Die Elektronikhandelsholding Ceconomy hat noch keine Entscheidung zur Zukunft ihres Anteils an der französischen Kette Fnac Darty gefällt, die der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky übernehmen will. Ceconomy wolle ein konkretes und detailliertes Angebot Kretinskys für die Franzosen abwarten und werde dann verkünden, was mit dem Anteil passieren solle, sagte Ceconomy-Chef Kai-Ulrich Deissner am Mittwoch in Düsseldorf. "Wir haben noch keine Entscheidung getroffen."
Kretinskys Investment-Vehikel EP Group hatte Ende Januar erklärt, es wolle Fnac Darty mit einem öffentlichen Übernahmeangebot schlucken, das den Händler mit rund 1,1 Milliarden Euro bewertet. Kretinsky ist bereits der größte Einzelaktionär bei Fnac Darty und kontrolliert rund 28 Prozent der Anteilsscheine. Zweitgrößter Anteilseigner ist mit knapp 22 Prozent die MediaSaturn-Mutter Ceconomy. Ceconomy selbst wird vom chinesischen Techkonzern JD.com übernommen.
(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–