Commerzbank-Chefin macht Hoffnung auf noch höhere Rendite 2028
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp lockt die Anteilseigner mit der Aussicht auf eine künftig noch stärker wachsende Rendite. So sieht sie die Möglichkeit stärkerer Impulse durch das deutsche Konjunkturprogramm und frühere Effekte aus dem Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Bank. Das bisherige Ziel von 15 Prozent Rendite auf das materielle Eigenkapital im Jahr 2028 stelle für die Commerzbank daher "die Untergrenze unserer Planungen" dar, sagte die Managerin bei der Vorstellung der Jahreszahlen von 2025 am Mittwoch in Frankfurt. Im vergangenen Jahr lag diese Kennzahl bei 8,7 Prozent. Im laufenden Jahr soll sie mehr als 11,2 Prozent erreichen./stw/mis
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP: Commerzbank übertrifft Gewinnziel - Mehr Dividende und Aktienrückkaufgestern, 14:03 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDieses Chartmuster signalisiert Potenzial für die T-Aktiegestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Kommentar von Stefan RißeWas Börsenlegende Kostolany über die Märkte heute denken würde07. Feb. · Acatis