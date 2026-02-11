Commerzbank-Chefin macht Hoffnung auf noch höhere Rendite 2028

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp lockt die Anteilseigner mit der Aussicht auf eine künftig noch stärker wachsende Rendite. So sieht sie die Möglichkeit stärkerer Impulse durch das deutsche Konjunkturprogramm und frühere Effekte aus dem Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Bank. Das bisherige Ziel von 15 Prozent Rendite auf das materielle Eigenkapital im Jahr 2028 stelle für die Commerzbank daher "die Untergrenze unserer Planungen" dar, sagte die Managerin bei der Vorstellung der Jahreszahlen von 2025 am Mittwoch in Frankfurt. Im vergangenen Jahr lag diese Kennzahl bei 8,7 Prozent. Im laufenden Jahr soll sie mehr als 11,2 Prozent erreichen./stw/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Commerzbank

Das könnte dich auch interessieren

Finanzinstitut
Commerzbank hebt Gewinnziel für 2026 anheute, 07:55 Uhr · dpa-AFX
Commerzbank hebt Gewinnziel für 2026 an
Dax-Konzern
Commerzbank verdient mehr als erwartet - höhere Dividendegestern, 13:54 Uhr · dpa-AFX
Commerzbank verdient mehr als erwartet - höhere Dividende
Milliardensummen für Aktionäre
Unicredit will Gewinn bis 2028 weiter steigern09. Feb. · dpa-AFX
Unicredit will Gewinn bis 2028 weiter steigern
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieses Chartmuster signalisiert Potenzial für die T-Aktiegestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News