Dax schwächelt vor US-Jobdaten - Gerresheimer stürzen ab

Frankfurt, 11. ⁠Feb (Reuters) - Vor den richtungsweisenden US-Arbeitsmarktdaten haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückgezogen.

Der Dax lag am Mittwochmorgen 0,4 Prozent tiefer bei 24.900 Punkten. "Anleger hoffen auf schwache, aber nicht zu schwache Arbeitsmarktdaten, die die Tür ‌für weitere Zinssenkungen der amerikanischen Notenbank offenhalten, gleichzeitig jedoch keine echten Wachstumssorgen heraufbeschwören", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Erwartet wird, ⁠dass sich ⁠der zuletzt maue Jobaufbau im Januar etwas verstärkt hat. Experten erwarten ein Stellenplus außerhalb der Landwirtschaft von 70.000, nach 50.000 im Dezember. Die US-Notenbank Fed, die stabile Preise und Vollbeschäftigung fördern soll, hat den Leitzins zuletzt nach drei Senkungen in Folge nicht ‌angetastet.

Favorit im Dax waren die Aktien von ‌Siemens Energy, die um mehr als fünf Prozent stiegen. Der Energietechnikkonzern hat im ersten Quartal seinen Gewinn gesteigert und die Prognosen für das ⁠Gesamtjahr bestätigt. Die Commerzbank schraubte nach einem operativen Rekordergebnis im vergangenen ‌Jahr ihre Gewinnprognose für 2026 unterdessen ⁠hoch. Anlegern reichte das offenbar nicht, die Aktien des Kreditinstitutes fielen um 1,6 Prozent. "Alles in allem war der Ausblick für 2026 nicht gut genug", sagte ein Händler.

Einen brutalen Absturz ‌erlebten die Aktionäre bei Gerresheimer. ⁠In den Bilanzen des Verpackungskonzerns sind ⁠weitere Fehler aufgetaucht, die auch das abgelaufene Jahr betreffen. Anleger nahmen daraufhin Reißaus: Die Aktien brachen um bis zu 35,3 Prozent ein und steuerten damit auf ihren bislang schwärzesten Börsentag zu.

Für Unruhe bei der Lufthansa sorgte die Aussicht auf Flugausfälle, nachdem die Gewerkschaften VC und UFO Piloten und Kabinenpersonal zu einem eintägigen Streik am Donnerstag aufriefen. Die Aktien der Fluggesellschaft sackten ⁠um drei Prozent ab.

