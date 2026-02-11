W​e​r​b​u​n​g von
DAX® - Welche Marken jetzt wichtig sind!

HSBC · Uhr
HSBC Daily Trading

Welche Marken jetzt wichtig sind!

Der DAX® hat gestern die Marke von 25.000 Punkten erneut durchgehandelt. Da die runde Marke mit den letzten drei Wochenhochs sowie der Abwärtskurslücke von Januar (25.099/25.199 Punkte) zusammenfällt, kommt der Respekt der Marktteilnehmer vor dieser Hürde nicht gänzlich überraschend. Auch charttechnisch kommt der angeführten Zone eine absolute Schüsselrolle zu. Schließlich würde ein Hineinlaufen in das o. g. Gap für den Abschluss einer kurzfristigen Bodenbildung sorgen (siehe Chart). Rein rechnerisch hält die Höhe dieser Formation ein Anschlusspotenzial von 800 Punkten bereit. Mit anderen Worten: Ein erfolgreicher Ausbruch würde perspektivisch sogar auf neue Rekordstände oberhalb des bisher bestehenden Allzeithochs bei 25.508 Punkten hoffen lassen. Auf der Unterseite markiert dagegen die alte Ausbruchszone bei 24.700/24.600 Punkten einen ersten Rückzugsbereich, ehe die 50-Tage-Linie (akt. bei 24.534 Punkten) wieder in den Fokus rückt. Die Tiefs bei knapp 24.300 Punkten, welche gleichzeitig die Lows der vermeintlichen Bodenbildung definieren, bilden eine weitere Unterstützungszone.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Wichtige Hinweise
