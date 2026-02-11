Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne vor dem US-Arbeitsmarktbericht

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch vor dem US-Arbeitsmarktbericht ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 128,71 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,80 Prozent.

Es gab zunächst nur wenige Impulse. Die Finanzmärkte warten auf den um 14.30 Uhr anstehenden Arbeitsmarktbericht für den Monat Januar. Dieser hätten bereits am Freitag letzter Woche veröffentlicht werden sollen, wurden aber wegen des temporären und teilweisen Regierungsstillstands auf den heutigen Mittwoch verschoben.

"Die zuletzt veröffentlichten Indikatoren deuten auf einen etwas schwächeren Arbeitsmarkt hin, die Unsicherheit bleibt allerdings hoch", schreiben die Experten der Dekabank. "Wir rechnen weiterhin mit einem Beschäftigungsaufbau von rund 60.000 Stellen und insgesamt zwei Leitzinssenkungen der Fed in diesem Jahr." Ein unerwartet schwacher Arbeitsmarktbericht dürfte die Erwartung einer dritten Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed in diesem Jahr verstärken./jsl/la/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

Das könnte dich auch interessieren

Deutsche Anleihen: Erneute Kursgewinnegestern, 17:41 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieses Chartmuster signalisiert Potenzial für die T-Aktiegestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News