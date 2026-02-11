Deutschland-Tourismus stellt auch 2025 Übernachtungsrekord auf

Berlin, 11. ⁠Feb (Reuters) - Trotz der mauen Konjunktur hat der Deutschland-Tourismus im vergangenen Jahr erneut einen Rekord geschafft. Es gab 497,5 Millionen Gästeübernachtungen und damit 0,3 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2024, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Dazu beigetragen haben auch die Zahlen zum Jahresende: ‌Im Dezember 2025 verbuchten die Betriebe 32,0 Millionen Übernachtungen. Das waren 3,6 Prozent mehr als vor Jahresfrist und damit der höchste Wert, der je in einem Dezember erreicht ⁠wurde. Der ⁠Deutsche Tourismusverband (DTV) warnte vor mangelnden Investitionen. "Entlasten Bund und Länder die Kommunen nicht, droht die Basisinfrastruktur in den Tourismusregionen zu bröckeln", sagte DTV-Präsident Reinhard Meyer. "Das gefährdet die erfolgreiche Entwicklung des Deutschlandtourismus."

Von 2005 bis 2025 stiegen die Übernachtungszahlen um mehr als 150 Millionen. "Die touristische Infrastruktur muss mit der steigenden Nachfrage Schritt halten", mahnte Meyer. Sonst drohten Überlastungen in ‌den Tourismusregionen und ein Imageschaden für das Reiseland Deutschland. "Angesichts ‌leerer Kassen in den Kommunen blicken wir jedoch mit Sorge in die Zukunft, ob die Infrastruktur den Ansprüchen der Reisenden weiter gerecht werden kann", warnte der DTV-Chef.

CAMPING SEIT CORONA IMMER BELIEBTER

Die Zahl ⁠der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg 2025 zum Vorjahr um 0,7 Prozent ‌auf 413,7 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von ⁠ausländischen Gästen war dagegen mit 83,8 Millionen um 1,8 Prozent niedriger als 2024, als die Fußball-Europameisterschaft im Juni und Juli viele Gäste aus dem Ausland angezogen hatte. Der Anteil ausländischer Gäste am gesamten Gästeaufkommen lag damit 2025 bei ‌16,8 Prozent, nach 17,2 Prozent im Jahr ⁠davor.

Der Blick auf die verschiedenen Betriebsarten zeigt, ⁠dass Betriebe der Hotellerie – also Hotels, Gasthöfe und Pensionen – 2025 einen leichten Rückgang der Übernachtungen zum Vorjahr von 0,4 Prozent verzeichneten. Die Zahl der Übernachtungen in Ferienunterkünften blieb im Vorjahresvergleich nahezu konstant (+0,2 Prozent). Dagegen hielt das Wachstum beim Camping an: Die Zahl der Übernachtungen auf Campingplätzen stieg deutlich um 4,2 Prozent. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 konnten die Campingplätze ihre Übernachtungen sogar um etwa ein Viertel steigern (+24,9 Prozent). Die sonstigen tourismusrelevanten Unterkünfte – also Vorsorge- und Rehabilitationskliniken und Schulungsheime – verzeichneten bei den Übernachtungen ⁠ein Plus von 1,4 Prozent zum Vorjahr.

