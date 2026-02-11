EQS-Adhoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Vorläufige Geschäftszahlen 2025

EQS-Ad-hoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Vorläufige Geschäftszahlen 2025



11.02.2026 / 13:51 CET/CEST

Haselünne, 11. Februar 2026

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Vorläufige Geschäftszahlen 2025

Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) erwartet auf der Grundlage heute vorliegender vorläufiger Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 Konzernumsatzerlöse in Höhe von 162,9 Mio. Euro (2024: 181,9 Mio. Euro). Das Konzernbetriebsergebnis (Konzern-EBIT) wird sich voraussichtlich auf 8,5 Mio. Euro (2024: 10,6 Mio. Euro) und das Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) voraussichtlich auf 17,1 Mio. Euro (2024: 19,3 Mio. Euro) belaufen.

Die Höhe der Konzernumsatzerlöse wird damit voraussichtlich unterhalb der zuletzt am 14. Oktober 2025 aktualisierten Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 liegen (165,0 bis 169,0 Mio. Euro). Hintergrund dessen ist eine weiterhin rückläufige Umsatzentwicklung insbesondere im Segment Spirituosen, die sich im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 deutlicher als zuletzt erwartet dargestellt hat.

Das oben genannte Konzern-EBIT und auch das Konzern-EBITDA werden demgegenüber innerhalb der am 21. Juli 2025 zuletzt aktualisierten prognostizierten Bandbreiten erwartet (Konzern-EBIT: 8,0 bis 9,5 Mio. Euro; Konzern-EBITDA: 16,9 bis 18,4 Mio. Euro).

Die vorläufigen Geschäftszahlen der Berentzen‐Gruppe Aktiengesellschaft stehen unter dem Vorbehalt des Testats des Abschlussprüfers sowie der Billigung durch den Aufsichtsrat. Die endgültigen Geschäftszahlen sowie weitergehende Informationen zum Geschäftsjahr 2025 und zur Prognose für das Geschäftsjahr 2026 werden planmäßig am 26. März 2026 mit dem Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht.

Zur Erläuterung der genannten ertragsbezogenen Steuerungskennzahlen wird auf den auf der Unternehmenswebsite www.berentzen-gruppe.de veröffentlichten Geschäftsbericht 2024 der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (vgl. Seite 33f. in der deutschen und in der englischen Sprachfassung) verwiesen, der unter folgendem Link abrufbar ist: www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte/ (Deutsche Sprachfassung), www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports (Englische Sprachfassung).

Informationen des Emittenten zu dieser Mitteilung

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Haselünne, Deutschland, ist ein börsennotiertes Unternehmen der Getränkeindustrie mit den Geschäftsfeldern Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme.

ISIN: DE0005201602

WKN: 520160

Börsenkürzel: BEZ

Notierungen: Regulierter Markt (General Standard) in Frankfurt, XETRA

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Ritterstr. 7

49740 Haselünne

Telefon:+49 (0) 5961 502 0

E-Mail:info@berentzen.de

Internet:www.berentzen-gruppe.de

Kontakt

Thorsten Schmitt

Director Corporate Communications & Strategy

Telefon: +49 (0) 5961 502 215

Mobil: +49 (0) 170 348 1891

E-Mail: ir@berentzen.de

Ende der Insiderinformation

Sprache: Deutsch Unternehmen: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Ritterstraße 7 49740 Haselünne Deutschland Telefon: +49 (0)5961 502-0 Fax: +49 (0)5961 502-372 E-Mail: ir@berentzen.de Internet: www.berentzen-gruppe.de ISIN: DE0005201602 WKN: 520160 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2274946

