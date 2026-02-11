EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.02.2026 / 13:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: AOB Invest GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Andreas F.J. Nachname(n): Obereder Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ATOSS Software SE

b) LEI

529900Q9G9280ADNOA39

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 87,9 EUR 1.845,90 EUR 87,7 EUR 1.841,70 EUR 88,3 EUR 1.854,30 EUR 88,2 EUR 4.674,60 EUR 88,2 EUR 3.969,00 EUR 88,2 EUR 11.995,20 EUR 88,45 EUR 12.206,10 EUR 88,45 EUR 6.103,05 EUR 88,45 EUR 10.879,35 EUR 88,45 EUR 12.383,00 EUR 88,45 EUR 12.559,90 EUR 88,4 EUR 12.641,20 EUR 88,45 EUR 3.361,10 EUR 88,45 EUR 11.763,85 EUR 88,4 EUR 3.536,00 EUR 88,4 EUR 5.215,60 EUR 88,4 EUR 11.580,40 EUR 88,35 EUR 4.682,55 EUR 88,55 EUR 3.984,75 EUR 89,25 EUR 10.977,75 EUR 89,25 EUR 28.560,00 EUR 89,25 EUR 3.480,75 EUR 89,3 EUR 3.572,00 EUR 89,3 EUR 9.912,30 EUR 89,3 EUR 11.787,60 EUR 89,3 EUR 11.698,30 EUR 89,3 EUR 3.393,40 EUR 89,3 EUR 12.412,70 EUR 89,3 EUR 13.127,10 EUR 89,3 EUR 13.305,70 EUR 89,25 EUR 133.875,00 EUR 89,25 EUR 3.391,50 EUR 89,3 EUR 4.465,00 EUR 89,35 EUR 3.842,05 EUR 89,35 EUR 3.216,60 EUR 89,35 EUR 3.395,30 EUR 89,2 EUR 3.389,60 EUR 89,2 EUR 2.676,00 EUR 89,2 EUR 1.070,40 EUR 89,2 EUR 4.727,60 EUR 89,2 EUR 3.389,60 EUR 89,2 EUR 1.962,40 EUR 89,2 EUR 11.239,20 EUR 89,2 EUR 12.398,80 EUR 89,2 EUR 11.328,40 EUR 89,2 EUR 6.868,40 EUR 89,2 EUR 12.131,20 EUR 89,1 EUR 13.186,80 EUR 89,1 EUR 11.404,80 EUR 89,1 EUR 13.008,60 EUR 88,95 EUR 7.649,70 EUR 88,65 EUR 3.546,00 EUR 88,7 EUR 3.725,40 EUR 88,65 EUR 3.368,70 EUR 88,65 EUR 3.368,70 EUR 88,65 EUR 128.719,80 EUR 89,1 EUR 2.049,30 EUR 89,1 EUR 1.960,20 EUR 89,1 EUR 356,40 EUR 89,1 EUR 11.137,50 EUR 89,2 EUR 12.844,80 EUR 89,1 EUR 4.722,30 EUR 89,2 EUR 6.957,60 EUR 89,2 EUR 10.882,40 EUR 89,2 EUR 9.990,40 EUR 89,2 EUR 4.014,00 EUR 89,4 EUR 9.208,20 EUR 89,25 EUR 3.659,25 EUR 89,6 EUR 89,60 EUR 89,4 EUR 21.813,60 EUR 89,4 EUR 7.867,20 EUR 89,4 EUR 8.671,80 EUR 89,4 EUR 2.145,60 EUR 89,4 EUR 2.145,60 EUR 89,4 EUR 4.738,20 EUR 89,2 EUR 1.962,40 EUR 89,25 EUR 4.730,25 EUR 89,25 EUR 3.391,50 EUR 89,05 EUR 7.391,15 EUR 88,8 EUR 4.706,40 EUR 88,8 EUR 4.706,40 EUR 88,8 EUR 8.258,40 EUR 88,15 EUR 10.578,00 EUR 88,3 EUR 17.660,00 EUR 88,3 EUR 11.125,80 EUR 88,4 EUR 10.961,60 EUR 88,4 EUR 530,40 EUR 88,4 EUR 265,20 EUR 88,5 EUR 1.681,50 EUR 88,4 EUR 4.685,20 EUR 88,5 EUR 2.478,00 EUR 88,5 EUR 1.416,00 EUR 88,5 EUR 88,50 EUR 88,5 EUR 7.257,00 EUR 88,5 EUR 2.478,00 EUR 88,9 EUR 1.866,90 EUR 88,9 EUR 11.734,80 EUR 88,75 EUR 7.987,50 EUR 88,3 EUR 3.355,40 EUR 88,3 EUR 7.858,70 EUR 88,3 EUR 11.479,00 EUR 88,3 EUR 3.090,50 EUR 88,3 EUR 7.858,70 EUR 88,3 EUR 10.507,70 EUR 88,2 EUR 2.116,80 EUR 88,2 EUR 8.555,40 EUR 88,2 EUR 12.348,00 EUR 88,4 EUR 6.188,00 EUR 88,5 EUR 2.478,00 EUR 88,5 EUR 12.390,00 EUR 88,5 EUR 2.832,00 EUR 88,5 EUR 6.283,50 EUR 88,5 EUR 1.062,00 EUR 88,65 EUR 4.698,45 EUR 88,6 EUR 221.500,00 EUR 88,6 EUR 254.813,60 EUR 88,6 EUR 7.088,00 EUR 88,3 EUR 10.331,10 EUR 88,3 EUR 88,30 EUR 88,2 EUR 12.436,20 EUR 88,3 EUR 6.269,30 EUR 88,3 EUR 4.061,80 EUR 88,3 EUR 5.739,50 EUR 88,2 EUR 8.643,60 EUR 88,25 EUR 10.060,50 EUR 88,1 EUR 881,00 EUR 88,4 EUR 972,40 EUR 88,5 EUR 6.814,50 EUR 88,8 EUR 4.706,40 EUR 88,8 EUR 4.706,40 EUR 89,1 EUR 6.415,20 EUR 89,1 EUR 6.147,90 EUR 89,1 EUR 1.425,60 EUR 89,1 EUR 4.722,30 EUR 89 EUR 14.596,00 EUR 88,8 EUR 55.411,20 EUR 88,8 EUR 5.239,20 EUR 88,8 EUR 23.354,40 EUR 88,8 EUR 10.389,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 88,77 EUR 1.713.761,61 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

