EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.02.2026 / 13:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: AOB Invest GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Andreas F.J. Nachname(n): Obereder Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ATOSS Software SE

b) LEI

529900Q9G9280ADNOA39

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 89,0 EUR 267,00 EUR 89,0 EUR 2.937,00 EUR 89,25 EUR 9.639,00 EUR 89,3 EUR 4.732,90 EUR 89,3 EUR 4.732,90 EUR 89,3 EUR 5.983,10 EUR 89,3 EUR 4.732,90 EUR 89,3 EUR 4.732,90 EUR 89,4 EUR 5.811,00 EUR 89,25 EUR 11.424,00 EUR 90,0 EUR 4.770,00 EUR 90,0 EUR 472.500,00 EUR 90,0 EUR 4.770,00 EUR 90,95 EUR 6.184,60 EUR 90,95 EUR 6.184,60 EUR 90,95 EUR 5.457,00 EUR 90,95 EUR 454,75 EUR 90,95 EUR 6.093,65 EUR 91,0 EUR 10.101,00 EUR 91,0 EUR 4.823,00 EUR 91,0 EUR 13.468,00 EUR 90,8 EUR 8.989,20 EUR 90,8 EUR 4.812,40 EUR 90,8 EUR 9.534,00 EUR 90,75 EUR 9.075,00 EUR 90,2 EUR 185.090,40 EUR 90,2 EUR 3.608,00 EUR 90,3 EUR 6.321,00 EUR 90,3 EUR 6.140,40 EUR 90,7 EUR 9.342,10 EUR 90,75 EUR 4.809,75 EUR 90,75 EUR 4.809,75 EUR 90,7 EUR 4.807,10 EUR 90,7 EUR 9.342,10 EUR 90,8 EUR 6.174,40 EUR 90,85 EUR 4.815,05 EUR 90,85 EUR 4.815,05 EUR 90,6 EUR 2.174,40 EUR 90,45 EUR 4.793,85 EUR 90,45 EUR 4.793,85 EUR 90,45 EUR 9.497,25 EUR 90,45 EUR 8.411,85 EUR 90,45 EUR 8.411,85 EUR 90,45 EUR 9.135,45 EUR 90,45 EUR 10.039,95 EUR 90,45 EUR 8.592,75 EUR 90,45 EUR 4.793,85 EUR 90,65 EUR 9.699,55 EUR 90,65 EUR 9.518,25 EUR 90,65 EUR 9.971,50 EUR 90,65 EUR 9.065,00 EUR 90,65 EUR 8.521,10 EUR 90,65 EUR 12.509,70 EUR 90,65 EUR 4.804,45 EUR 90,6 EUR 4.801,80 EUR 90,65 EUR 2.447,55 EUR 90,65 EUR 3.807,30 EUR 90,65 EUR 3.988,60 EUR 90,3 EUR 2.167,20 EUR 90,6 EUR 312.570,00 EUR 90,9 EUR 13.180,50 EUR 90,9 EUR 4.817,70 EUR 90,9 EUR 4.817,70 EUR 90,9 EUR 4.817,70 EUR 90,9 EUR 1.363,50 EUR 90,9 EUR 4.272,30 EUR 90,9 EUR 4.817,70 EUR 90,9 EUR 4.817,70 EUR 90,8 EUR 3.722,80 EUR 90,8 EUR 4.267,60 EUR 90,8 EUR 1.543,60 EUR 90,8 EUR 3.995,20 EUR 90,9 EUR 272,70 EUR 90,8 EUR 454,00 EUR 90,8 EUR 454,00 EUR 90,8 EUR 2.179,20 EUR 91,0 EUR 10.647,00 EUR 90,9 EUR 454,50 EUR 90,85 EUR 3.361,45 EUR 90,85 EUR 4.724,20 EUR 90,85 EUR 2.180,40 EUR 90,9 EUR 2.181,60 EUR 90,9 EUR 1.636,20 EUR 91,1 EUR 10.203,20 EUR 91,1 EUR 3.097,40 EUR 91,25 EUR 4.836,25 EUR 91,25 EUR 2.737,50 EUR 91,1 EUR 3.279,60 EUR 91,1 EUR 10.021,00 EUR 91,1 EUR 3.826,20 EUR 91,3 EUR 7.395,30 EUR 91,3 EUR 6.847,50 EUR 91,4 EUR 4.844,20 EUR 91,4 EUR 1.005,40 EUR 91,4 EUR 4.844,20 EUR 91,35 EUR 4.841,55 EUR 91,35 EUR 10.322,55 EUR 90,95 EUR 4.547,50 EUR 90,95 EUR 363,80 EUR 91,05 EUR 3.459,90 EUR 91,05 EUR 637,35 EUR 91,05 EUR 268.415,40 EUR 91,05 EUR 195.211,20 EUR 91,05 EUR 353.820,30 EUR 90,9 EUR 13.998,60 EUR 90,9 EUR 12.453,30 EUR 91,1 EUR 4.828,30 EUR 91,5 EUR 4.849,50 EUR 91,5 EUR 4.849,50 EUR 91,5 EUR 4.849,50 EUR 91,5 EUR 4.849,50 EUR 91,5 EUR 3.385,50 EUR 91,5 EUR 4.849,50 EUR 91,4 EUR 4.844,20 EUR 91,45 EUR 6.584,40 EUR 91,45 EUR 4.846,85 EUR 91,3 EUR 4.017,20 EUR 91,35 EUR 6.120,45 EUR 91,4 EUR 6.489,40 EUR 91,4 EUR 6.123,80 EUR 91,4 EUR 5.301,20 EUR 91,4 EUR 4.844,20 EUR 91,4 EUR 4.844,20 EUR 91,4 EUR 4.844,20 EUR 91,4 EUR 4.844,20 EUR 91,6 EUR 6.686,80 EUR 91,6 EUR 91,60 EUR 91,6 EUR 4.030,40 EUR 91,8 EUR 4.681,80 EUR 91,8 EUR 8.353,80 EUR 91,7 EUR 4.034,80 EUR 91,8 EUR 5.599,80 EUR 91,7 EUR 2.109,10 EUR 91,65 EUR 12.281,10 EUR 91,5 EUR 4.300,50 EUR 91,3 EUR 151.558,00 EUR 91,3 EUR 13.968,90 EUR 91,3 EUR 9.677,80 EUR 91,3 EUR 22.551,10 EUR 91,3 EUR 5.386,70 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 90,71 EUR 2.704.268,20 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

11.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: ATOSS Software SE Rosenheimer Str. 141 h 81671 München Deutschland Internet: www.atoss.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

103186 11.02.2026 CET/CEST