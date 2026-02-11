EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Carsten Schmitt, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.02.2026 / 14:30 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Carsten Nachname(n): Schmitt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Commerzbank Aktiengesellschaft

b) LEI

851WYGNLUQLFZBSYGB56

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000CBK1001

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 35,21 EUR 5.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 35,2100 EUR 5.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

