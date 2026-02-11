EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Sabine Mlnarsky, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.02.2026 / 15:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Sabine
Nachname(n):Mlnarsky

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Berichtigung

Korrektur Volumen

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Commerzbank Aktiengesellschaft

b) LEI

851WYGNLUQLFZBSYGB56 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000CBK1001

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
33,48 EUR16.740,00 EUR
33,48 EUR16.740,00 EUR
33,53 EUR130.767,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
33,5198 EUR164.247,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

11.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.commerzbank.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

103194 11.02.2026 CET/CEST

Commerzbank

