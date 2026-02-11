EQS-DD: Deutsche Bank AG: Juergen Toegel, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.02.2026 / 15:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Juergen
Nachname(n):Toegel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Deutsche Bank AG

b) LEI

7LTWFZYICNSX8D621K86 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005140008

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
31,545 EUR23.658,75 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
31,545 EUR23.658,75 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland
Internet:www.db.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103176 11.02.2026 CET/CEST

