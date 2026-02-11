EQS-News: Deutsche Payment A1M SE: Strategische Partnerschaft mit Trust Payments

EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Kooperation

Deutsche Payment A1M SE: Strategische Partnerschaft mit Trust Payments

Berliner Payment-Orchestrator erweitert Partnernetzwerk um führenden britischen Payment Service Provider



Berlin, 11. Februar 2026 – Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5), börsennotierter Payment-Orchestrator mit Sitz in Berlin, gibt den Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit Trust Payments (UK) Ltd bekannt.

Trust Payments ist ein etablierter Payment Service Provider mit Hauptsitz in London und regulatorischen Lizenzen der Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien sowie der Malta Financial Services Authority (MFSA). Das Unternehmen bietet Payment Gateway Services, Acquiring-Lösungen und Zugang zu über 100 Zahlungsmethoden weltweit.

Im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung wird die Deutsche Payment A1M SE als autorisierter Introducer für Trust Payments im europäischen Markt tätig. Die Partnerschaft umfasst sowohl Payment Gateway Services für E-Commerce-Händler als auch Acquiring-Lösungen über das Trust Payments Netzwerk.

„Mit Trust Payments gewinnen wir einen erfahrenen Partner mit vollständiger Lizenzierung in UK und der EU", erklärt Alexander Herbst, Vorstand der Deutsche Payment A1M SE. „Diese Partnerschaft stärkt unser Netzwerk und ermöglicht uns, unseren Kunden noch umfassendere Payment-Lösungen anzubieten."



Über Deutsche Payment A1M SE

Die Deutsche Payment A1M SE ist ein börsennotiertes Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin (Börse Düsseldorf, ISIN: DE000A2P74C5). Als Payment-Orchestrator verbindet das Unternehmen Händler mit optimalen Zahlungslösungen durch ein Netzwerk von über 70 Payment Service Providern.

Über Trust Payments

Trust Payments ist ein führender Payment Service Provider mit Hauptsitz in London. Das Unternehmen ist durch die FCA (UK) und MFSA (Malta) reguliert und bietet Payment Gateway, Acquiring und alternative Zahlungsmethoden für Unternehmen weltweit.

Kontakt:

Deutsche Payment A1M SE

Unter den Linden 40

10117 Berlin

Tel: +49 30 81454860

E-Mail: ir@deutsche-payment.com

Web: www.deutsche-payment.com

