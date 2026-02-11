EQS-News: LR Health & Beauty SE legt mit neuer Finanzierungsstruktur den Grundstein für eine nachhaltige positive Geschäftsentwicklung

EQS-News: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

LR Health & Beauty SE legt mit neuer Finanzierungsstruktur den Grundstein für eine nachhaltige positive Geschäftsentwicklung



LR Health & Beauty SE legt mit neuer Finanzierungsstruktur den Grundstein füreine nachhaltige positive Geschäftsentwicklung

Gesellschaft erhält 20 Mio. EUR frisches Kapital und reduziert ihre Schulden deutlich

Nachhaltige Finanzstruktur schafft Basis zur Umsetzung weiterer strategischer Maßnahmen, um den Erfolgskurs von LR konsequent voranzutreiben

Ahlen, 11. Februar 2026 – Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte, hat heute einen entscheidenden Schritt zur Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur erreicht. So konnte mit den wesentlichen Investoren der Gesellschaft eine Einigung über eine umfassende Restrukturierung der Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) (die „Anleihe“) und der Kapitalstruktur der Gesellschaft erzielt werden. Die Einigung sieht eine Gesamtkapitalzuführung von 20 Mio. EUR vor. In diesem Zusammenhang wird die Schuldenstruktur der Gesellschaft zusätzlich erheblich reduziert und restrukturiert.

Jörg Körfer, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, erklärt: „Mit der Einigung über eine Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht, um die LR Gruppe zukunftsfähig aufzustellen. Wir streben an, auf Basis einer soliden Finanzstruktur gezielte strategische Maßnahmen einzuleiten, um die LR Gruppe weiter nach vorne zu bringen. Die konsequente Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse, eine fokussierte Weiterentwicklung des Produktportfolios und insbesondere die Expansion in neue Märkte sollen dabei eine zentrale Rolle spielen. Nicht zuletzt stellt unsere starke Partner-Community ein wichtiges Fundament für den künftigen Unternehmenserfolg dar. Nach den erfolgreichen Jahresauftaktveranstaltungen und dem Launch einer innovativen Produktneuheit unter der LR Body Mission wollen wir im Jahresverlauf mit spannenden Produktinnovationen zusätzliche Anreize für die Aktivitäten unserer Partner schaffen.“



LR Gruppe

Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.

LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.

Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.





Kontakt:

PR Kontakt:

LR Health & Beauty SE

Almut Kellermeyer

Head of Corporate Communication

Kruppstraße 55

59227 Ahlen

Tel.: +49(0)2382 7658-106

E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com

https://ir.lrworld.com/

IR Kontakt:

cometis AG

Thorben Burbach

Unter den Eichen 7 | Gebäude D

65195 Wiesbaden

Tel.: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

