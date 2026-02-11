EQS-News: Mutares hat den Erwerb des Geschäftsbereichs Venator Ultramarine Blue Pigments von Venator France SAS abgeschlossen

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Mutares hat den Erwerb des Geschäftsbereichs Venator Ultramarine Blue Pigments von Venator France SAS abgeschlossen



11.02.2026 / 17:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mutares hat den Erwerb des Geschäftsbereichs Venator Ultramarine Blue Pigments von Venator France SAS abgeschlossen

Führender europäischer Hersteller von Ultramarinblau- und Manganviolett-Pigmenten

Strategische Akquisition zur Stärkung des Segments Chemicals & Materials und Ausweitung der Präsenz in die Spezialchemieindustrie

Umsatz von rund EUR 35 Mio., mit klarem Wachstumskurs und solider Marktposition

München, 11. Februar 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat den Erwerb der Venator Chemicals France SAS, der Venator International France SAS und der Venator Pigments France SAS (zusammen „Venator Pigments France“) von Venator France SAS erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen stärkt damit das neu gegründete Segment Chemicals & Materials als neue Plattform.

Venator Pigments France zählt zu den führenden europäischen Herstellern von Ultramarinblau-, Violett- und Rosa-Pigmenten, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden – darunter Kunststoffe, Kosmetika, Farben und Lacke, Baumaterialien sowie Künstlerfarben. Der Produktionsstandort in Comines, Frankreich, nahe der belgischen Grenze, kann auf eine fast hundertjährige industrielle Tradition und technische Expertise zurückblicken. Mit rund 110 Mitarbeitenden erzielt das Unternehmen einen Jahresumsatz von rund EUR 35 Mio. Es profitiert von einer soliden Marktposition, rangiert weltweit auf Platz zwei bei technischen Ultramarin-Pigmenten und unterhält langjährige Beziehungen zu namhaften Kunden und Handelspartnern in Europa, Asien und Amerika.

Für Mutares stellt die Übernahme von Venator Pigments France einen strategischen Meilenstein bei der Expansion in das Segment Chemicals & Materials dar, die mit der Unterzeichnung der Vereinbarung zur Übernahme des ETP-Geschäfts von SABIC zu Beginn dieses Jahres eingeleitet wurde. Diese Transaktion wird erhebliche Synergien und weitere Wachstumschancen eröffnen.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.com

Ansprechpartner Presse Deutschland

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Ansprechpartner Presse Frankreich

VAE SOLIS COMMUNICATIONS

Marie-Caroline Garnier

Telefon: +33 6 22 86 39 17

E-mail: mutares@vae-solis.com

Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich

14:46 Consulting

Tom Sutton

Telefon: +44 7796 474940

E-Mail: tsutton@1446.co.uk

11.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A2NB650 WKN: A2NB65 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2270652

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2270652 11.02.2026 CET/CEST