EQS-News: Qblox kündigt strategische Erweiterung des Executive Leadership Teams an

Stärkung des globalen Wachstums durch hochkarätige Führungskräfte in den Bereichen Umsatz, Personal und Technik

DELFT, Niederlande und BOSTON, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Heute gab Qblox, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Quanten-Stack-Technologie, wichtige Ergänzungen seines Führungsteams bekannt, da das Unternehmen die Entwicklung von skalierbaren Quantenlösungen weltweit beschleunigt. Diese strategischen Ernennungen unterstützen das anhaltende globale Wachstum von Qblox und seine Mission, praktische und leistungsstarke Quantentechnologien in die Industrie zu integrieren.

Logo von Qblox

Philip van der Wilt kam am 1. Oktober 2025 als Finanzleiter zu Qblox. Mit Sitz in Delft, Niederlande, leitet Philip die globale Umsatzstrategie, die kommerzielle Umsetzung und strategische Partnerschaften. Er verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an Führungserfahrung in den Bereichen Unternehmenstechnologie, IT, Speicherung und Virtualisierung. Vor seiner Tätigkeit bei Qblox war Philip als leitender Vizepräsident EMEA bei Samsara tätig und hatte zuvor Führungspositionen bei ServiceNow, Commvault und Dell Technologies (EMC) inne.

„Qblox ist einzigartig positioniert, um seinen globalen Einfluss zu vergrößern, und ich freue mich darauf, seine erstklassige Technologie Kunden und Partnern im gesamten Quanten-Ökosystem zugänglich zu machen", sagte Philip van der Wilt, Finanzleiter bei Qblox. „Dies ist ein entscheidender Moment für die Branche, und ich freue mich darauf, Qblox und seine Partner durch die nächste Phase des globalen Wachstums zu führen."

Roger Isaac kam am 1. November 2025 als technischer Leiter zu Qblox und bringt jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Halbleitertechnik, fortschrittliche Hardwaresysteme und Deep-Tech-Innovationen mit. Er hat seinen Sitz in Delft, Niederlande, und ist eine praktische Technologie-Führungskraft mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Entwicklung komplexer Technologien von der frühen Vision bis zur groß angelegten Vermarktung. Zuletzt war er als Vizepräsident für Automobilradartechnik bei Indie Semiconductor tätig und zuvor als technischer Leiter bei Keyssa, wo er die Entwicklung der branchenweit ersten kontaktlosen 60-GHz-Funktechnologie leitete. Zu Beginn seiner Karriere spielte Roger eine grundlegende Rolle bei der Einführung von LPDDR3 und LPDDR4 als globale Speicherstandards und war Mitglied des JEDEC-Vorstands. Er hält mehr als 60 US-Patente.

„Qblox kann auf eine lange Erfolgsbilanz bei der Umsetzung komplexer Durchbrüche in der Quanteninformatik in zuverlässige Technologie verweisen, die den heutigen hochmodernen Quantensystemen zugrunde liegt", sagte Roger Isaac, technischer Leiter bei Qblox. „Durch die Kombination von diszipliniertem Engineering und tiefgreifender technischer Innovation werden wir den Übergang von der Laborforschung zu zuverlässigen, hochleistungsfähigen Quantensystemen beschleunigen, die Kunden in großem Maßstab zuverlässig einsetzen können."

Evelyn Doyle kam am 1. Februar 2026 als Leiterin der Personalabteilung zu Qblox. Mit Sitz in Delft, Niederlande, bringt Evelyn mehr als 20 Jahre globale Führungserfahrung in den Bereichen Personal und Kultur, organisatorische Transformation und Talentstrategie mit. Zuletzt war sie als Leiterin der Abteilung „People and Culture" für die internationale Region von Patagonia tätig und leitete die Personalstrategie in den Regionen EMEA, APAC und LATAM. Zuvor war sie in leitenden Positionen im Personalwesen bei Mondelēz International, Gategroup und Self-Help Africa tätig, wobei sie sowohl im kommerziellen als auch im gemeinnützigen und sozialen Bereich tätig war.

„Ich freue mich sehr, zu einem so entscheidenden Zeitpunkt des Wachstums von Qblox zu kommen. Die Förderung einer integrativen, leistungsstarken Kultur, die es den Mitarbeitenden ermöglicht, sich zu entfalten, wird eine Priorität sein, wenn das Unternehmen weltweit weiter wächst", sagt Evelyn Doyle, Leiterin der Personalabteilung bei Qblox. „Die Entwicklung eines werteorientierten Teams und zukunftsfähiger Personalpraktiken wird eine zentrale Rolle dabei spielen, wie mein Team und ich die Entwicklung der Mitarbeiter bei Qblox unterstützen."

„Philip, Roger und Evelyn bringen alle ein tiefes Fachwissen und eine Führungsrolle mit, die bei der weltweiten Skalierung von Qblox von entscheidender Bedeutung sein werden", sagte Niels Bultink, Geschäftsführer von Qblox. „Ihre kombinierten Stärken in den Bereichen Umsatzwachstum, Deep-Tech-Engineering und Mitarbeiterführung bestärken uns in unserem Bestreben, eine Organisation von Weltrang aufzubauen, die in der Lage ist, die nächste Welle der Quanteninnovation mit einem Team zu ermöglichen, um das uns der Markt beneidet."

Informationen zu Qblox Qblox ist der weltweit führende Anbieter von skalierbaren Quantenkontrollstacks, die es Unternehmen ermöglichen, hochleistungsfähige Quantencomputersysteme aufzubauen. Mit hochmodernen Hardware- und Softwarelösungen beschleunigt Qblox den Weg zum praktischen Quantencomputing, indem es Forschern und Industrieführern auf der ganzen Welt robuste, zuverlässige und skalierbare Steuerungslösungen zur Verfügung stellt.

Medienkontakt: Annie Marshall

amarshall@benchmark-strategies.com508-560-0454

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2890646/Qblox_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/qblox-kundigt-strategische-erweiterung-des-executive-leadership-teams-an-302685423.html

