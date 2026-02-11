EQS-PVR: Bilfinger SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Bilfinger SE
Bilfinger SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
11.02.2026 / 14:45 CET/CEST
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Bilfinger SE
|Straße, Hausnr.:
|Oskar-Meixner-Straße 1
|PLZ:
|68163
|Ort:
|Mannheim
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900H0HULEN2BZ4604
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
voluntary group notification with triggered threshold on subsidiary level
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: Morgan Stanley
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|Morgan Stanley & Co. International plc
5. Datum der Schwellenberührung:
|04.02.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|3.14 %
|2.59 %
|5.72 %
|37606372
|letzte Mitteilung
|3.08 %
|2.58 %
|5.66 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0005909006
|0
|1179818
|0 %
|3.14 %
|Summe
|1179818
|3.14 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Right of recall over securities lending agreements
|at any time
|at any time
|270085
|0.72 %
|Summe
|270085
|0.72 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Retail Structured Product
|24.06.2075
|at any time
|Bar
|7
|0 %
|Equity Swap
|30.11.2026
|at any time
|Bar
|701952
|1.87 %
|Equity Call Option
|02.03.2026
|at any time
|Bar
|495
|0 %
|Summe
|702454
|1.87 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Morgan Stanley
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Capital Management, LLC
|%
|%
|%
|Morgan Stanley & Co. LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Morgan Stanley
|%
|%
|%
|Morgan Stanley International Holdings Inc.
|%
|%
|%
|Morgan Stanley International Limited
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Investments (UK)
|%
|%
|%
|Morgan Stanley & Co. International plc
|3 %
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Morgan Stanley
|%
|%
|%
|Morgan Stanley Capital Management, LLC
|%
|%
|%
|Morgan Stanley & Co. LLC
|%
|%
|%
|Prime Dealer Services Corp.
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|09.02.2026
