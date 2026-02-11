Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.02.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 11. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Aker BP
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Albemarle
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|AppLovin
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|BAWAG Group
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Cisco Systems
|Bericht 2. Quartal 2026
|Commerzbank
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Kraft Heinz
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|McDonald's
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Shopify
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Siemens Energy
|Bericht 1. Quartal 2026
|T-Mobile US
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Thyssenkrupp Nucera
|Bericht 1. Quartal 2026
|TotalEnergies (ehem. Total)
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Vertiv
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|voestalpine
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
