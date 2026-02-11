Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.02.2026

onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 11. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Aker BPBericht Geschäftsjahr 2025
AlbemarleBericht Geschäftsjahr 2025
AppLovinBericht Geschäftsjahr 2025
BAWAG GroupBericht Geschäftsjahr 2025
Cisco SystemsBericht 2. Quartal 2026
CommerzbankBericht Geschäftsjahr 2025
Kraft HeinzBericht Geschäftsjahr 2025
McDonald'sBericht Geschäftsjahr 2025
ShopifyBericht Geschäftsjahr 2025
Siemens EnergyBericht 1. Quartal 2026
T-Mobile USBericht Geschäftsjahr 2025
Thyssenkrupp NuceraBericht 1. Quartal 2026
TotalEnergies (ehem. Total)Bericht Geschäftsjahr 2025
VertivBericht Geschäftsjahr 2025
voestalpineBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens Energy
Commerzbank
AppLovin
Cisco
TotalEnergies (ehem. Total)
Kraft Heinz
Shopify
McDonald's
Albemarle
Vertiv
voestalpine
T-Mobile US
Thyssenkrupp Nucera
Aker BP
BAWAG Group

