Heineken streicht Tausende Stellen – Aktie legt zu

London, 11. ⁠Feb (Reuters) - Der niederländische Brauereigigant Heineken reagiert auf die schwache Bier-Nachfrage mit einem harten Sparkurs und streicht weltweit bis zu 6000 Stellen.

Zudem senkte der Konzern am Mittwoch seine Gewinnprognose für das laufende Jahr. An der Börse kamen die Nachrichten dennoch ‌gut an: Die Heineken-Aktie legte um vier Prozent zu. Für 2026 rechnet der Hersteller von Marken wie Tiger und Amstel nur noch mit einem ⁠Gewinnwachstum zwischen ⁠zwei und sechs Prozent, nachdem zuletzt noch ein Plus von vier bis acht Prozent in Aussicht gestellt worden war.

Börsianer werteten die neue Prognose als umsichtig. Trevor Stirling, Analyst bei Bernstein, erklärte, Analysten rechneten im Schnitt mit einem Wachstum von 4,8 Prozent.

Der Stellenabbau, der fast sieben Prozent der Belegschaft ‌entspricht und in den kommenden zwei Jahren stattfinden ‌soll, sei Teil einer neuen Strategie bis zum Jahr 2030. Ziel sei es, mit weniger Ressourcen ein höheres Wachstum zu erzielen. "Wir tun dies, um unser operatives ⁠Geschäft zu stärken und in Wachstum investieren zu können", sagte Finanzchef Harold van ‌den Broek. Der Abbau solle sich ⁠auf Europa und Märkte mit geringeren Wachstumsaussichten konzentrieren. Der nach Marktwert zweitgrößte Brauer der Welt sucht zudem nach dem überraschenden Rücktritt von Dolf van den Brink im Januar nach einem neuen Vorstandschef. Eine ‌Entscheidung sei hier noch nicht gefallen, ⁠hieß es.

Die gesamte Branche leidet unter ⁠einer Kaufzurückhaltung der Verbraucher angesichts der angespannten Finanzlage vieler Haushalte. Hinzu kommen langfristige Risiken wie Gesundheitswarnungen und die Konkurrenz durch alternative Getränke. Auch der Rivale Carlsberg hatte zuletzt einen ähnlichen Ausblick für 2026 gegeben und ebenfalls einen Stellenabbau angekündigt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 übertraf Heineken die Erwartungen leicht. Der um Sondereffekte bereinigte Betriebsgewinn wuchs um 4,4 Prozent, während Analysten mit vier Prozent gerechnet hatten.

