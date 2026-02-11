EZB-Dringlichkeitsliste für EU-Gipfel - Europäische Anleihe im Fokus

Frankfurt/Berlin/Antwerpen, 11. ⁠Feb (Reuters) - EZB-Chefin Christine Lagarde hat den EU-Staats- und Regierungschefs eine Liste dringender Aufgaben zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas gesendet.

In dem am Mittwoch übermittelten Dokument spricht sie sich laut einem Insider dafür aus, dass EU-Kommission und EU-Staaten ein hochliquides, europaweites "Safe Asset" auflegen - eine besonders ausfallsichere Form der ‌Anleihe. Diese solle das Angebot an hochwertigen Sicherheiten erhöhen und gleichzeitig sicherstellen, dass angemessene Anreize für eine umsichtige Finanzpolitik gewahrt blieben.

Bundesbankchef Joachim Nagel sprach sich in einem am ⁠Mittwoch veröffentlichten ⁠Interview mit "Politico" ebenfalls für ein Safe Asset aus. Europa attraktiver zu gestalten bedeute auch, Investoren von außerhalb anzuziehen: "Ein liquiderer europäischer Markt für sichere europäische Anlagen würde dies unterstützen."

Der französische Präsident Emmanuel Macron dringt auf eine gemeinsame Kreditaufnahme: "Wir brauchen Eurobonds, um Investitionen in kritischen Bereichen zu finanzieren", sagte er in Antwerpen. Er fordert zugleich ein europäisches Finanzministerium ‌mit einem gemeinsamen Portfolio für Emissionen. Eurobonds würden es ‌aus Sicht Macrons letztlich ermöglichen, in großem Umfang zu investieren und die Vorherrschaft des Dollar infrage zu stellen. Top-Ökonomen schlagen seit langem einen Anleihemarkt der Europäischen Union als Alternative zur dominierenden ⁠US-Finanzbranche vor.

"KEIN SELBSTLÄUFER"

Das Befürworten eines europäischen "Safe Asset" bedeutet laut Nagel nicht, dass die Bundesbank ihr ‌Engagement für eine solide Finanzpolitik aufgibt. Europäische ⁠Vermögenswerte würden nur "bestimmten Zwecken" dienen. Und "die Kontrolle durch die europäischen Behörden und die Mitgliedstaaten sollte gleichermaßen klar sein", sagte Nagel. Europäische Schulden seien kein Selbstläufer. "Und Zweifel an der Tragfähigkeit der Finanzen sollten die Chancen auf eine verbesserte gemeinsame ‌Politik nicht gefährden", sagte er.

Lagarde skizzierte in ⁠der Dringlichkeitsliste Aufgaben zur Schaffung einer Spar- ⁠und Investitionsunion, zur Realisierung des digitalen Euro, zur Vertiefung des Binnenmarktes, zur Förderung von Innovationen und zur Stärkung des institutionellen Kernrahmens der EU.

Der Präsident des Europäischen Rates, Antonio Costa, hat die Staats- und Regierungschefs der EU zu einer informellen Klausurtagung am Donnerstag im Schloss Alden Biesen in der Nähe von Lüttich eingeladen. Bei dem Treffen in Belgien soll über Möglichkeiten beraten werden, den Binnenmarkt zu stärken, wirtschaftliche Abhängigkeiten zu verringern und die Wettbewerbsfähigkeit der EU in einem neuen geoökonomischen Kontext zu steigern.

