Übernahmekampf

Investor Ancora will Verkauf von Warner Bros an Netflix verhindern

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Warner-Bros-Logo auf Hauswand
Quelle: Marek Stokowski - stock.adobe.com

Im ⁠Übernahmekampf um den US-Medienriesen Warner Bros Discovery schaltet sich ein neuer Akteur ein.

Der aktivistische Investor Ancora Holdings hat sich eigenen Angaben zufolge Anteile am Unterhaltungskonzern gesichert und will den geplanten Verkauf von Studios und ‌des Streaminggeschäfts an Netflix blockieren. Ancora sprach sich am Mittwoch stattdessen für eine Fusion mit dem konkurrierenden Kaufinteressenten Paramount Skydance aus. Der ⁠Investor hält ⁠nach eigenen Angaben Aktien im Wert von knapp 200 Millionen Dollar.

Ancora kündigte an, auf der voraussichtlich im April stattfindenden Hauptversammlung gegen den Deal mit Netflix zu stimmen, sollte Warner nicht umschwenken. Das aktuelle Abkommen mute den Aktionären einen geringeren Wert und hohe regulatorische ‌Risiken zu, hieß es auf der Webseite ‌des Investors. Zudem sei die geplante Abspaltung der verbleibenden Kabelsparte mit Sendern wie CNN und TNT mit Unsicherheiten behaftet. Paramount biete dagegen 30 Dollar ⁠je Warner-Aktie und damit mehr als die rechnerisch 27,75 Dollar von ‌Netflix.

Paramount hatte erst am Dienstag sein ⁠Angebot nachgebessert, um die Warner-Aktionäre zu überzeugen. Der Konzern will unter anderem die 2,8 Milliarden Dollar schwere Abfindungszahlung übernehmen, die Warner bei einem Platzen des Netflix-Deals schulden würde. Warner ‌will die neue Offerte prüfen, hält ⁠bislang aber an der Empfehlung ⁠für den Streaminganbieter Netflix fest. Ancora warnte zudem vor hohen kartellrechtlichen Hürden bei einem Zusammengehen mit Netflix, da so ein Streaming-Gigant mit einer halben Milliarde Nutzern entstünde.

Warner Bros unterhält führende Film- und Fernsehstudios, eine umfangreiche Inhaltsbibliothek und Marken wie "Game of Thrones", "Harry Potter" sowie die DC-Comics-Superhelden Batman und Superman. Zum Konzern gehört neben CNN und TNT auch der Sender HBO.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Netflix
Warner Bros

Das könnte dich auch interessieren

Übernahme-Deal
Paramount bessert Offerte für Warner Bros aufgestern, 16:55 Uhr · Reuters
Paramount bessert Offerte für Warner Bros auf
Gasgeschäft brummt
Siemens Energy mit Rekordaufträgenheute, 07:05 Uhr · dpa-AFX
Siemens Energy mit Rekordaufträgen
Aktienkurs steigt deutlich
Ferrari schneidet besser ab als gedachtgestern, 15:44 Uhr · dpa-AFX
Ferrari schneidet besser ab als gedacht
KI-Strombedarf treibt an
Siemens Energy setzt Rekordlauf fortheute, 11:56 Uhr · dpa-AFX
Siemens Energy setzt Rekordlauf fort
Aktie unter Druck
Gerresheimer verschiebt Geschäftsbericht -heute, 09:26 Uhr · dpa-AFX
Gerresheimer verschiebt Geschäftsbericht -
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieses Chartmuster signalisiert Potenzial für die T-Aktiegestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News