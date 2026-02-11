IRW-News: Desert Gold Ventures Inc. : Desert Gold gibt Update zu den Erschließungsaktivitäten beim Goldprojekt Barani East

IRW-PRESS: Desert Gold Ventures Inc. : Desert Gold gibt Update zu den Erschließungsaktivitäten beim Goldprojekt Barani East

Surrey, British Columbia, 11. Februar 2026 / IRW-Press / Desert Gold Ventures Inc. (das Unternehmen) (TSX.V: DAU, FWB: QXR2, OTCQB: DAUGF) freut sich, ein Update hinsichtlich der laufenden Erschließungsaktivitäten bei seinem vollständig genehmigten Goldprojekt Barani East im Westen von Mali bereitzustellen.

Wie bereits in früheren Pressemitteilungen beschrieben und durch die aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) des Unternehmens bestätigt, entwickelt das Unternehmen das Goldprojekt Barani East durch einen stufenweisen Ansatz weiter, dessen Schwerpunkt auf der Vorbereitung der Infrastruktur, der Risikominderung und einem disziplinierten Kapitaleinsatz liegt. Im Einklang mit diesem Ansatz hat das Unternehmen eine Reihe von Standortvorbereitungen und Infrastrukturarbeiten in Angriff genommen, die parallel zur Herstellung und Lieferung einer Gravitationsaufbereitungsanlage und der entsprechenden Ausrüstung abgeschlossen werden.

Diese Aktivitäten spiegeln unseren disziplinierten, schrittweisen Ansatz zur Weiterentwicklung des Oxidgoldprojekts Barani East wider, sagte Jared Scharf, President und CEO von Desert Gold. Der Abschluss der Standortvorbereitungen vor der Lieferung und Installation der Anlage wird das Ausführungsrisiko verringern und eine effiziente Weiterentwicklung des Projekts im Laufe der Zeit unterstützen. Unser primäres Ziel besteht darin, den Zeitplan für die Entwicklung bis zur kommerziellen Produktion so schnell wie möglich voranzutreiben.

Vorbereitungen des Standorts und Infrastrukturaktivitäten

Die aktuellen und geplanten Aktivitäten beinhalten Bauarbeiten und Infrastrukturaktivitäten, um den Standort für die zukünftige Installation und Inbetriebnahme der Anlage vorzubereiten. Diese Aktivitäten umfassen unter anderem:

- Rodung des Standorts, Erdarbeiten sowie Abtragungs- und Aufschüttungsarbeiten

- Ausbau von Zufahrtsstraßen und Errichtung von internen Straßen für den Anlagenstandort, ROM-Plattform, Abraumhalden und Wasserinfrastruktur

- Vorbereitung der ROM-Plattform und der Plattformen für die Aufbereitungsanlage

- Errichtung des Anlagenfundaments und damit in Zusammenhang stehende Bauarbeiten

- Entwicklung der Wasserversorgungsinfrastruktur, einschließlich Bohrlöchern, Pumpensystemen und Rohrleitungen zu Wasserspeicheranlagen

- Errichtung von Wassermanagementstrukturen, einschließlich Teiche, Umleitungsgräben und Überläufe

- Installation von Entwässerungs- und Umweltkontrollmaßnahmen

- Installation von Versorgungsinfrastruktur, Überwachungskameras, Zäunen und Beleuchtung

- Errichtung und Modernisierung von Standortbüros, Kontrollraumeinrichtungen und Camp-Infrastruktur

Diese Arbeiten sollen die zukünftigen Bauzeiten verkürzen und eine effiziente Umsetzung der nachfolgenden Erschließungsphasen unterstützen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82960/DesertGold_110226_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: (A) Endgültiges Grubendesign für Barani; (B) Geplante Standortanordnung für die Infrastruktur (aus der aktuellen PEA vom 9. Januar 2026)

Beschaffung von Aufbereitungsausrüstung

Das Unternehmen hat im Rahmen seiner stufenweisen Erschließungsstrategie die Beschaffung einer modularen, gravitationsbasierten Goldaufbereitungsanlage vorangetrieben. Die Auswahl und Konfiguration der Aufbereitungsausrüstung entspricht dem konzeptionellen Erschließungsrahmen, der in der kürzlich abgeschlossenen PEA des Unternehmens bewertet wurde (siehe Pressemitteilung vom 25. November 2025).

Die ursprüngliche Konfiguration der Aufbereitungsanlage wurde für eine nominelle Durchsatzkapazität von etwa 10 t pro Stunde ausgelegt, vorbehaltlich der Eigenschaften des Ausgangsmaterials, der Performance bei der Inbetriebnahme und der betrieblichen Rahmenbedingungen. Das modulare Design ermöglicht eine zukünftige Erweiterung, wobei der gesamte Kreislauf konzeptionell in der Lage ist, einen erhöhten Durchsatz von bis zu etwa 50 t pro Stunde im Rahmen eines stufenweisen Erschließungsszenarios zu unterstützen. Dies steht im Einklang mit den in der PEA entworfenen Konzepten und das Management beabsichtigt, diese Expansionsstrategie weiterzuverfolgen. Eine solche Erweiterung unterliegt einer weiteren technischen Bewertung, der Verfügbarkeit von Infrastruktur und einer Finanzierung.

Die Aufbereitungsausrüstung befindet sich zurzeit in der Fertigung und wird voraussichtlich nach dem Abschluss der Werksabnahmeprüfungen und der entsprechenden logistischen Meilensteine an den Standort geliefert.

Nach der Installation wird der Schwerpunkt der ersten Aktivitäten auf der Inbetriebnahme der Ausrüstung, der Betriebsbereitschaft und der metallurgischen Validierung liegen. Wie in der PEA beschrieben, wurden bei den im Rahmen der PEA des Unternehmens durchgeführten metallurgischen Testarbeiten (siehe PEA, eingereicht bei SEDAR+ am 9. Januar 2026) im Rahmen der Gravitationsaufbereitung Goldgewinnungsraten von etwa 68 % erzielt.

Material, das bei der Gravitationsaufbereitung nicht gewonnen wurde, soll vor Ort für eine mögliche zukünftige Aufbereitung aufgehaldet werden. Die PEA sieht im Rahmen eines längerfristigen Erschließungsszenarios eine zusätzliche nachgelagerte Aufbereitung vor, einschließlich Carbon-in-Leach (CIL), vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Infrastruktur und Finanzierungen. Die in der PEA genannten metallurgischen Testarbeiten weisen darauf hin, dass die CIL-Aufbereitung unter Laborbedingungen im Vergleich zur reinen Gravitationsaufbereitung eine Goldgewinnungsrate von bis zu etwa 92 % erzielen kann. Diese Ergebnisse sind jedoch vorläufiger Natur und möglicherweise nicht repräsentativ für die Performance im Betriebsmaßstab (siehe PEA, eingereicht bei SEDAR+ am 9. Januar 2026).

Tabelle 1: Konzeptionelle Annahmen der metallurgischen Gewinnungsraten für Barani East

Aufbereitungsstufe Gewinnungsrate Basis

Gravitationsgewinnung Ca. 68 % In PEA beschriebene metallurgische

Testarbeiten

Gravitation + CIL (konzeptuell) Ca. 92 % In PEA beschriebene metallurgische

Testarbeiten

Erschließungsstrategie

Desert Gold ist davon überzeugt, dass dieser schrittweise Entwicklungsansatz einen praktikablen und disziplinierten Weg darstellt, um das Goldprojekt Barani East weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Kapitaleffizienz aufrechtzuerhalten. Diese Strategie soll es dem Unternehmen ermöglichen, wesentliche Entwicklungsaktivitäten in angemessener Weise fortzusetzen, während die technischen Arbeiten voranschreiten und Finanzierungsoptionen geprüft werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass es den Markt über wichtige Meilensteine auf dem Laufenden halten wird.

Im Namen des Boards

Jared Scharf

Jared Scharf

President & CEO

Zusätzliche Offenlegung - Entwicklung und wirtschaftliche Ungewissheit

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Entscheidung, die Standortentwicklungsaktivitäten voranzutreiben und die Inbetriebnahme und metallurgische Tests vor der Definition der Mineralreserven durchzuführen, mit erheblichen technischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten verbunden ist. Wie in der National Instrument 43-101 Companion Policy 43-101CP dargelegt, gelten Mineralprojekte, für die keine Mineralreserven definiert wurden, als mit einem höheren Risiko des Scheiterns behaftet, und es gibt keine Garantie dafür, dass sich das Projekt als wirtschaftlich rentabel erweisen wird. Zu den wichtigsten Risiken zählen unter anderem Unsicherheiten in Bezug auf die metallurgische Leistung, die Betriebskosten, die Goldausbeute, den Ausbau der Aufbereitungsinfrastruktur, die Logistik und die Verfügbarkeit ausreichender Finanzmittel. Es gibt keine Gewissheit, dass weitere technische Arbeiten zur Feststellung von Mineralreserven führen werden oder dass ein zukünftiges Entwicklungsszenario wirtschaftlich rentabel sein wird.

Erklärung der sachkundigen Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ty Magee (M.Sc., P. Geo), einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Magee ist Berater und Consultant von Desert Gold Ventures und gilt als unabhängig vom Unternehmen.

Über Desert Gold

Desert Gold ist ein Goldexplorationsunternehmen, das Konzessionsgebiete in Mali und Côte dIvoire kontrolliert. Dazu gehören das 440 km² große SMSZ-Projekt im Westen Malis sowie das neu optionierte 297 km² große Goldprojekt Tiegba im Westen der Côte dIvoire innerhalb des produktiven Birimian-Grünsteingürtels.

Kontakt

Jared Scharf, President und CEO

jared.scharf@desertgold.ca

Tel.: +1 (604) 357-4726

www.desertgold.ca

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, unterliegen einer Reihe von Ungewissheiten und Risiken, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen enthaltenen abweichen. Zu diesen Ungewissheiten und Risiken zählen unter anderem die Stärke der Kapitalmärkte, der Goldpreis, Betriebs-, Finanzierungs-, und Liquiditätsrisiken, das Ausmaß, in dem die Schätzungen der Mineralressourcen die tatsächlichen Mineralressourcen widerspiegeln, das Ausmaß, in dem Faktoren eine Minerallagerstätte wirtschaftlich rentabel machen würden, sowie die mit dem operativen Betrieb verbundenen Risiken und Gefahren. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurden und unter www.sedarplus.ca abrufbar sind, ausführlicher erörtert, und die Leser werden dringend gebeten, diese Unterlagen zu lesen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu nennen, warum die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Aussagen abweichen könnten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch auf Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen dieses Gesetzes vor.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

