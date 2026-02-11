IRW-News: Desert Gold Ventures Inc. : Desert Gold schließt vollständig gezeichnetes LIFE-Angebot mit einem Bruttoerlös von 7.181.800 CAD ab

IRW-PRESS: Desert Gold Ventures Inc. : Desert Gold schließt vollständig gezeichnetes LIFE-Angebot mit einem Bruttoerlös von 7.181.800 CAD ab

Surrey, BC | 10. Februar 2026 | IRW-Press | Desert Gold Ventures Inc. (TSXV: DAU) (Desert Gold oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten (Einheiten) bekannt zu geben, bei der es 89.772.500 Einheiten zu einem Preis von 0,08 CAD pro Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt 7.181.800 CAD gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten nach Teil 5A des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (das Angebot) ausgegeben hat.

Im Rahmen des Angebots bestand jede Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens (Stammaktie) und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber, jederzeit bis zu einem Datum, das 24 Monate nach dem Ausgabedatum liegt, eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 0,12 CAD zu erwerben.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für die Inbetriebnahme der ersten Phase seiner Gravitationsanlage auf dem vollständig genehmigten Goldoxidprojekt Barani East im Westen von Mali, für die Ressourcenerweiterung und Explorationsbohrungen auf dem Projekt SMSZ im Westen von Mali und auf seinem Goldprojekt Tiegba in der Elfenbeinküste zu verwenden. Darüber hinaus sollen die Mittel als allgemeines Working Capital eingesetzt werden, wie im Angebotsdokument ausführlicher beschrieben.

Der Abschluss des Angebots wurde von der TSX Venture Exchange (TSXV) unter Vorbehalt genehmigt, und die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen keiner viermonatigen und eintägigen gesetzlichen Haltefrist. Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen insgesamt 265.986 CAD an Vermittlungsprovisionen (Finders Fees) und gab insgesamt 3.324.825 nicht übertragbare Vermittlungswarrants (Finders Warrants) aus, die den Inhaber berechtigen, eine Stammaktie zu einem Preis von 0,08 CAD jederzeit an oder vor dem Datum, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum liegt, zu erwerben. Canaccord Genuity Corp., Haywood Securities Inc., Research Capital Corporation, Red Cloud Securities Inc. und Fonds Lounge fungierten als Vermittler im Zusammenhang mit dem Angebot.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das US-Wertpapiergesetz) oder den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert und dürfen nicht an Personen in den Vereinigten Staaten oder US-Personen im Sinne der unter dem US-Wertpapiergesetz erlassenen Regulation S angeboten oder verkauft werden, auch nicht für deren Rechnung oder zu deren Gunsten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Desert Gold Ventures

Desert Gold ist ein Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen, das Konzessionsgebiete in Mali und Côte dIvoire kontrolliert. Dazu gehören das 440 km² große SMSZ-Projekt im Westen Malis sowie das neu optionierte 297 km² große Goldprojekt Tiegba im Westen der Côte dIvoire innerhalb des produktiven Birimian-Grünsteingürtels.

Warnhinweis für zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Diese zukunftsgerichteten Informationen werden bereitgestellt, um die Aktionäre und potenziellen Investoren des Unternehmens über die Einschätzung des Managements hinsichtlich der Pläne und Aktivitäten des Unternehmens in Bezug auf die Zukunft zu informieren. Leser werden darauf hingewiesen, dass es unter Umständen nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf diese Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Informationen können durch Wörter wie voraussichtlich, vorgeschlagen, schätzt, würde, erwartet, beabsichtigt, plant, könnte, wird und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Informationen diese kennzeichnenden Wörter enthalten.

Insbesondere und ohne Einschränkung umfassen die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung (i) Erwartungen hinsichtlich der Finanzierungspläne des Unternehmens; (ii) Erwartungen hinsichtlich der Pläne und Ziele des Unternehmens in Bezug auf den Nettoerlös aus dem Angebot; (iii) die endgültige Genehmigung des Angebots durch die TSXV und den Zeitpunkt des Eingangs dieser Genehmigung; und (iv) Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Pläne, Ziele, Strategien und Vorgaben des Unternehmens in Bezug auf seine Geschäftstätigkeit. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die zur Entwicklung dieser Informationen herangezogen wurden, sich jedoch als unrichtig erweisen können und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Alle zukunftsgerichteten Informationen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder ausdrücklich durch diesen Vorbehalt.

Kontaktinformationen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jared Scharf | President and CEO

jared.scharf@desertgold.ca

Tel.: +1 (604) 357-4726

www.desertgold.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

