IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: De.mem sieht enormes Wachstumspotenzial in Westaustralien

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: De.mem sieht enormes Wachstumspotenzial in Westaustralien

Bislang deutet alles darauf hin, dass das abgelaufene Jahr 2025 einen weiteren Rekord in De.mems Firmengeschichte markieren wird. Ebenso sind die Prognosen für das neue Geschäftsjahr vielversprechend. Das liegt vor allem an den Entwicklungen in Westaustralien, wo die Mining-Industrie brummt - angetrieben von neuen Rekordzahlen beim Goldpreis nimmt der Abbau des Edelmetalls Fahrt auf. Ebenso gefragt sind für die Weltwirtschaft Seltene Erden, die ebenfalls in Westaustralien zu finden sind. De.mem hat sich mittlerweile zu einem verlässlichen Partner in der Bergbau-Industrie entwickelt und bedient - in Abgrenzung zu seiner Konkurrenz - vor allem mittelgroße Kunden.

Damit setzt sich De.mem bewusst von der Konkurrenz wie etwa Veolia ab, die vor allem Großkunden im Portfolio haben. Den mittelgroßen Kunden kann De.mem als so genannter One-Stop-Shop ein umfangreiches Rundum-Paket anbieten, was wiederum ein Vorteil gegenüber den zahlreichen kleineren Konkurrenten darstellt.

Konkret ist De.mem zwar mittlerweile international aufgestellt. Einen großen Teil seines Geschäfts macht das Unternehmen aber in Westaustralien. Neben der Forschung und Entwicklung im Bereich der Hohlfasermembranen, die im Bau von dezentralen Wasseraufbereitungsanlagen Anwendung finden, hat De.mem noch zwei weitere wichtige Geschäftsbereiche, die für stabile und wiederkehrende Einnahmen und attraktive Margen sorgen: Das Service- und Spezialchemiegeschäft, mit dem De.mem seinen festen Kundenstamm, vor allem in der aktuell boomenden Bergbaubranche in Australien, versorgt.

Mit diesem in der Wasseraufbereitungsbranche ungewöhnlichem Geschäftsmodell setzt sich De.mem klar von seinen Mitbewerbern ab und kann so Innovation und Solidität vereinen. Mir ist kein junges Wachstumsunternehmen bekannt, dass diese unterschiedlichen Segmente so auf- und ausgebaut hat und verbindet, wie wir , stellt Firmenchef Andreas Kröll die Einzigartigkeit seines Unternehmens heraus.

De.mem treibt organisches Wachstum voran

Dieses Geschäftsmodell macht es De.mem nun möglich, nach dem bisherigen Wachstum durch zahlreiche Übernahmen in den vergangenen Jahren, nun auch verstärkt organisch, also aus eigener Kraft, zu wachsen. Organisches Wachstum ist langfristig angelegt und schafft eine stabile Grundlage, die zu einem höheren Unternehmenswert und sicheren Marktanteilen führt. Das ist vor allem für unsere Investoren interessant, da sie ihr Geld in ein solide aufgestelltes Unternehmen mit gleichzeitig enormen Wachstumschancen investieren, erklärt Kröll.

Wachstum durch Akquisitionen

De.mem hat in den vergangenen Jahren das inorganische Wachstum mit einer Reihe von kleineren Akquisitionen, insbesondere auf dem australischen Heimatmarkt, ergänzt. Hier sieht sich das Unternehmen nach eigener Aussage dank des profitablen Geschäftsmodells mit Fokus auf wiederkehrendem Service- bzw. Spezialchemiegeschäft mittlerweile finanziell gut aufgestellt.

Jüngste Übernahme war im Oktober 2025 der Zukauf von Core Chemicals, einem Spezialchemikalienlieferanten für Goldminenunternehmen in Westaustralien. Die Produkte des Unternehmens helfen Goldminenkunden, die Goldextraktion zu maximieren und winzige Goldfragmente aus dem Raffinationsabfallstrom zurückzugewinnen.

Core Chemicals erzielte in den zwölf Monaten bis Juni 2025, vor der Übernahme durch De.mem, einen Umsatz von rund 4 Millionen AUD und einen Gewinn vor Steuern von etwa 730.000 AUD. Diese Übernahme erhöht unser Engagement im Goldminensektor, erweitert unser Spezialchemikalienportfolio und bietet erhebliche Cross-Selling- und Margenausbau-Möglichkeiten über einen vergrößerten Kundenstamm hinweg, erklärt Firmenchef Kröll.

Umsatzwachstum durch Übernahme

Wichtig sei vor allem, dass die Übernahme auch eine klare und quantifizierbare Umsatzwachstumschance biete. Core Chemicals bedient derzeit 18 Goldminen-Kunden in Westaustralien, während De.mem etwa 15 Goldminen-Kunden im ganzen Land bedient. In ganz Australien gibt es etwa 175 aktive Goldminen, was einen Zielmarkt von mehr als 140 Goldminen bedeutet, die derzeit von keinem der beiden Unternehmen bedient werden. Angesichts der Tatsache, dass jeder Goldminen-Kunde von Core Chemicals durchschnittlich 222.000 AUD Umsatz generiert, stellt dies eine erhebliche Umsatzwachstumschance dar, erklärt der Firmenchef das enorme Wachstumspotenzial.

Wir sind hinsichtlich des Potenzials unseres Geschäfts in Westaustralien weiterhin optimistisch, zumal in absehbarer Zukunft nicht von einer Schwäche des Goldpreises auszugehen ist, so Kröll. Goldman Sachs beispielsweise prognostiziert einen Goldpreis von 4,900 USD pro Unze für Dezember 2026.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

