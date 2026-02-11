IRW-News: Kingsmen Resources Ltd.: Kingsmen Resources gibt Abschluss der Bought-Deal-Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 13 Mio. CAD bekannt

IRW-PRESS: Kingsmen Resources Ltd.: Kingsmen Resources gibt Abschluss der Bought-Deal-Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 13 Mio. CAD bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG, DIREKT ODER INDIREKT, GANZ ODER TEILWEISE, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Vancouver, British Columbia - 11. Februar 2026 / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. (Kingsmen oder das Unternehmen) (TSXV: KNG) (OTCQB: KNGRF) (FWB: TUY) freut sich, den Abschluss seiner im Vorfeld angekündigten Privatplatzierung auf Basis eines Bought Deals (die Platzierung) bekannt zu geben, die einen Bruttoerlös in Höhe von 13.000.000,50 CAD einbrachte. Dieser Betrag enthält auch die vollständige Ausübung der Underwriter-Option. Im Rahmen der Platzierung hat das Unternehmen 5.777.778 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (die Einheiten) zum Preis von 2,25 CAD pro Einheit (der Platzierungspreis) veräußert.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 3,00 CAD zu jedem Zeitpunkt vor oder spätestens bis zum 11. Februar 2029.

Red Cloud Securities Inc. (Red Cloud) fungierte im Rahmen der Platzierung als alleiniger Underwriter und Bookrunner. Als Gegenleistung für ihre Dienste erhielt Red Cloud ein Barhonorar in Höhe von insgesamt 910.000,04 CAD sowie 404.444 nicht übertragbare Warrants, die zum Erwerb von Stammaktien berechtigen (die Broker-Warrants). Jeder Broker-Warrant berechtigt bei Ausübung jederzeit bis spätestens 11. Februar 2029 zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Platzierungspreis.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Platzierung für die Exploration und Weiterentwicklung der unternehmenseigenen Projekte Las Coloradas und Almoloya in der historischen Region Parral im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua sowie als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

In Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106) erfolgte die Ausgabe der Einheiten an kanadische Käufer im Rahmen der Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A der Vorschrift NI 45-106, in der ergänzten Fassung der Coordinated Blanket Order 45-935 - Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (Listed Issuer Financing Exemption). Die Wertpapiere, die aus dem Verkauf von Einheiten an Käufer mit Wohnsitz in Kanada im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption ausgegeben wurden, sind gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sofort frei handelbar.

Es gibt ein geändertes und neu gefasstes Platzierungsdokument vom 26. Januar 2026 in Zusammenhang mit der Platzierung und der Inanspruchnahme der Listed Issuer Financing Exemption durch das Unternehmen, das im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter www.kingsmenresources.com aufgerufen werden kann.

Der Abschluss der Platzierung unterliegt weiterhin der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die TSXV).

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine geltende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der geltenden Wertpapiergesetze eines US-Bundesstaates nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

Über Kingsmen Resources

Kingsmen Resources ist ein entdeckungsorientiertes Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung des Potenzials der beiden zu 100 % unternehmenseigenen Edelmetallgebiete Las Coloradas und Almoloya in der historischen Region Parral in Chihuahua (Mexiko) - einem der produktivsten Silbergürtel der Welt - konzentriert. Beide Projekte umfassen ehemalige Produktionsbetriebe mit hochgradigen Silber- und Goldvorkommen und liegen direkt auf Strukturkorridoren, in denen sich viele der bedeutendsten Silber-Gold-Lagerstätten Mexikos befinden. Jüngste Bohrungen bei Las Coloradas haben neue Zonen mit einer hochgradigen Mineralisierung in geringer Tiefe bestätigt und das Potenzial für eine Reihe parallel zueinander verlaufender Strukturen über einen 4,5 Kilometer langen Trend verdeutlicht. Im Projekt Almoloya deuten historische Bohrungen, umfangreiche Untertagearbeiten und mehrere Gangsysteme auf ein starkes Potenzial sowohl für eine Erzgang-gebundene Mineralisierung als auch eine Mineralisierung vom Typ einer Karbonatverdrängungslagerstätte hin. Darüber hinaus ist Kingsmen mit einer NSR-Royalty von 1 % an den La Trini-Claims beteiligt, die sich auf dem Gelände des Projekts Los Ricos North von GoGold Resources im mexikanischen Bundesstaat Jalisco befinden.

Für das Board

Scott Emerson

Scott Emerson, President und CEO

Tel: 604- 685-9316

E-Mail: se@kingsmenresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung stellen möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlich eingereichten Unterlagen des Unternehmens genannt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zur beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus der Platzierung und zum Erhalt der endgültigen Genehmigungen für die Platzierung durch die TSXV. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind daher bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: dass das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, weiterhin die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zu den Gemeinden. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82955

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82955&tr=1

