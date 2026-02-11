Macron pocht auf Schutz europäischer Industrien gegenüber China und USA

Antwerpen, 11. ⁠Feb (Reuters) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron pocht darauf, dass die europäische Industrie schnell gegenüber unfairem internationalem Wettbewerb geschützt wird.

Er sei nicht für Protektionismus, sagte Macron am Mittwoch bei einem Industrietreffen in Antwerpen. "Aber wir sind verrückt", ‌fügte er hinzu. Auch China und die USA hätten Schutzvorschriften für ihre heimischen Produzenten - und würden Vorschriften für eine nötige Produktion ⁠auch ausländischer ⁠Unternehmen in ihren Ländern aufstellen. Dies müsse die EU sehr dringend auch einführen.

Macron wies darauf hin, dass es ohne Schutzvorschriften etwa in drei bis fünf Jahren keine Stahlindustrie oder Chemieunternehmen in Europa mehr gebe. Dies hätte dann auch katastrophale Folgen für ‌die Pharma- und Agrarindustrie. Die EU müsse ‌sehr schnell handeln. Man brauche auch eine "Buy European"-Regelung. Macron bezeichnete es als "Dummheit", dass Deutschland und Frankreich auf dem Energiemarkt so lange darüber gestritten ⁠hätten, ob auch Atomenergie "nachhaltig" sei. Die EU-Regierungen seien heute viel offener ‌für seine Vorschläge als noch ⁠vor wenigen Jahren. Die EU habe sechs Monate, um nötige Reformen umzusetzen.

Einen Tag vor dem informellen EU-Gipfel der 27 EU-Staats- und Regierungschefs forderte Macron zudem gemeinsame europäische Schulden, um ‌Innovation und Technologie zu finanzieren. ⁠Die Finanzmärkte suchten nach neuen ⁠Anlagemöglichkeiten. "Wir brauchen Eurobonds, um Investitionen in kritischen Bereichen zu finanzieren", sagte Macron. Mit den bisherigen nationalen und europäischen öffentlichen Budgets ließen sich die Herausforderungen nicht finanzieren.

Zudem brauche es europäische Reservekapazitäten für kritische Rohstoffe sowie neue Handelsabkommen, damit die EU unabhängiger wird, sagte Macron. Er warnte davor, dass man bei der Bemühung um mehr Wettbewerbsfähigkeit die Klimaschutzmaßnahmen über Bord werfe.

