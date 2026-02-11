Mehrere Tote nach Schüssen an einer Schule in Kanada

Ottawa/Toronto, 11. Feb (Reuters) - ⁠Bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule im Westen Kanadas sind mehrere Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden. Sechs Leichen seien im Schulgebäude entdeckt worden, zwei weitere in einem mutmaßlich mit der Tat in Verbindung stehenden Wohnhaus, teilte die Polizei mit. Eine weitere Person sei auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Unter den Toten sei ‌auch die mutmaßliche Schützin. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Es handelt sich um eine der folgenschwersten Gewalttaten in der jüngeren Geschichte Kanadas. Sie weckt Erinnerungen an Amokläufe, wie sie sonst eher ⁠aus den benachbarten ⁠USA bekannt sind.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag (Ortszeit) an einer Schule in der Ortschaft Tumbler Ridge in der Provinz British Columbia. Mindestens zwei weitere Menschen wurden mit schweren oder lebensbedrohlichen Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Zudem wurden nach Angaben der Polizei bis zu 25 Personen mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen behandelt.

Die mutmaßliche Täterin habe sich allem Anschein nach das Leben genommen, erklärte die Polizei. Von weiteren Verdächtigen oder einer anhaltenden ‌Gefahr für die Öffentlichkeit werde nicht ausgegangen. Nähere Angaben zur Täterin ‌machte die Polizei zunächst nicht. Dass es sich um eine Frau handeln soll, ist ungewöhnlich. Vergleichbare Taten wurden in Nordamerika bislang fast immer von männlichen Tätern verübt.

"Es ist schwer, in einer Nacht wie dieser die richtigen Worte zu ⁠finden", sagte der Ministerpräsident von British Columbia, David Eby, vor der Presse. "Das ist die Art von Dingen, ‌von denen man das Gefühl hat, dass sie an ⁠anderen Orten passieren und nicht in der eigenen Heimat." Tumbler Ridge ist eine abgelegene Ortschaft mit rund 2400 Einwohnern. Sie liegt etwa 1155 Kilometer nordöstlich von Vancouver. An der Tumbler Ridge Secondary School gibt es 160 Schüler im Alter von zwölf bis 18 Jahren. Die Schule ‌bleibt für den Rest der Woche geschlossen. Für Betroffene ⁠stehen nach Angaben der Schule Hilfsangebote zur Verfügung.

Der ⁠kanadische Premierminister Mark Carney verschob seine eigentlich für Mittwoch geplante Reise nach Deutschland zur Münchner Sicherheitskonferenz. "Ich bin erschüttert über die schreckliche Schießerei von heute", schrieb Carney auf der Online-Plattform X. "Meine Gebete und mein tiefstes Beileid gelten den Familien und Freunden, die durch diese schrecklichen Gewalttaten geliebte Menschen verloren haben."

Der Angriff zählt zu den tödlichsten in der kanadischen Geschichte. Im April 2020 erschoss ein als Polizist verkleideter 51-jähriger Mann in der Provinz Nova Scotia 22 Menschen, bevor er von der Polizei getötet wurde. Bei der schlimmsten Schießerei an einer kanadischen Hochschule tötete ein Bewaffneter im Dezember 1989 in Montreal 14 ⁠Studentinnen und beging anschließend Selbstmord.

