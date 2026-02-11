Merz will Sicherheitsforschung deutlich stärken

Berlin, 11. Feb (Reuters) - Bundeskanzler ⁠Friedrich Merz hat angekündigt, die Sicherheitsforschung in Deutschland deutlich stärken zu wollen.

"Die Sicherheitsforschung in Deutschland hat sehr lange ein randständiges Dasein geführt. Wir können und wir werden hier große Potenziale heben", sagte Merz am Mittwoch bei der Übergabe des Jahresgutachtens der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) in Berlin. "Ich erinnere nur ‌daran, dass einer der größten Auftraggeber für das immer wieder seit Jahrzehnten so vorbildlich genannte Silicon Valley in den USA das Pentagon in Washington ist." Zuvor hatte auch die ⁠EFI-Vorsitzende Irene Bertschek ⁠auf die Chancen in diesem Bereich verwiesen. Innovationen in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie fänden häufig den Weg in zivile Anwendungen und damit in die gesamte Wirtschaft, sagte Merz.

Die Expertenkommission hat in dem Bericht einerseits die Hightech-Agenda der Regierung gelobt, aber eine bessere Kontrolle des Mittelabflusses angemahnt. Zudem solle Deutschland seine KI-Strategie zunehmend europäisch ausrichten. Es sei nötig, unternehmensfreundlichere Rahmenbedingungen für den KI-Einsatz ‌zu schaffen, etwa durch ein sogenanntes 28. Regime in ‌der EU. Damit ist ein neuer, europaweiter Rechtsrahmen gemeint, der die unterschiedlichen nationalen Regelungssysteme in der EU auch beim Einsatz von KI ersetzen soll. Merz kündigte an, dass die Bundesregierung das zehnte EU-Forschungsrahmenprogramm eng ⁠mit dem Europäischen Wettbewerbsfonds verzahnen wolle.

"Um international Anschluss zu halten, sollte sich die EU zum Ziel ‌setzen, innerhalb der nächsten fünf Jahre 10 bis ⁠15 Prozent der weltweiten Rechenkapazität bereitzustellen", heißt es in den Empfehlungen weiter. Dies sei nur mit der Privatwirtschaft möglich. Um die digitale Souveränität zu stärken und sicherheitsrelevante Abhängigkeiten von außereuropäischen KI-Anbietern zu reduzieren, sollte die Bundesregierung zudem die Entwicklung eines Open-Source-Grundlagenmodells fördern. ‌Der Staat sollte für solche Produkte dann "Ankerkunde" werden, ⁠das heißt, solche Lösungen einkaufen. Diese können ⁠etwa US-amerikanische Software- und KI-Produkte ersetzen.

Ein Kernhemmnis für das Trainieren europäischer KI-Modelle sei immer noch der rechtssichere Zugang zu Daten, wird in dem Gutachten kritisiert. Deshalb sollte die Datenschutz-Grundverordnung entsprechend angepasst werden.

Zudem empfiehlt die EFI, den Antragsprozess für die Forschungszulage gerade für mittelständische Unternehmen zu vereinfachen. Viele Firmen klagen, dass die Anträge für eine staatliche Förderung in Deutschland und der EU viel zu kompliziert und mit zu vielen Auflagen versehen sind. Zudem sollte der Wettbewerb und die Innovation an deutschen Hochschulen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Der Transfer von Wissen sollte gleichberechtigt ⁠neben Forschung und Lehre stehen, sagte die EFI-Vorsitzende Bertschek.

