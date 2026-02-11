Nach Grönland-Streit: Nato startet Arktis-Einsatz

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Nato erhöht ihre Militärpräsenz in der Arktis, um zur weiteren Deeskalation des von US-Präsident Donald Trump angezettelten Grönland-Konflikts beizutragen. Wie Oberbefehlshaber Alexus G. Grynkewich ankündigte, wurde dazu ein Einsatz mit dem Namen "Arctic Sentry" (deutsch etwa: Wächter der Arktis) gestartet./aha/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieses Chartmuster signalisiert Potenzial für die T-Aktiegestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News