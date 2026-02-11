Videoanalyse 11.02.2026

Nach Kursrutsch: Spotify startet neuen Anlauf

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Der langfristige Spotify-Chart zeigt einen klaren Abwärtstrend, der sich vor den Zahlen nochmals beschleunigt hatte. Nun setzt eine Gegenbewegung ein.

Martin ordnet die charttechnische Lage ein.

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 10.02.2026
Was Alphabets Mega-Investitionen für die Aktie bedeutengestern, 16:42 Uhr · onvista
Was Alphabets Mega-Investitionen für die Aktie bedeuten
Videoanalyse 09.02.2026
Nvidia legt kräftig zu09. Feb. · onvista
Nvidia legt kräftig zu
Videoanalyse 11.02.2026
Siemens Energy steigt weiter - Was Anleger jetzt wissen solltenheute, 17:28 Uhr · onvista
Videoanalyse 10.02.2026
Konkurrenz durch Samsung: Micron-Aktie unter Druckgestern, 16:46 Uhr · onvista
Konkurrenz durch Samsung: Micron-Aktie unter Druck
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieses Chartmuster signalisiert Potenzial für die T-Aktiegestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News