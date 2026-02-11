NIKE - Trendwende gewinnt an Konturen

Nachdem die Nike-Aktie in den letzten Jahren ein Schattendasein an der Börse fristete, hatten wir zuletzt eine mögliche Stabilisierung auf Basis der Haltezone bei rund 60 USD diskutiert. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass das Papier auf dieser Basis zuletzt drei Monatskerzen mit kleinen Kerzenkörpern ausgeprägt hat – die Kerzen vom November/Dezember verfügen zudem über markante Lunten (siehe Chart). Per Saldo alles Indizien, dass die o. g. 60er-Marke tatsächlich als wichtiger Rückzugsbereich wahrgenommen wird. Mut macht dabei auch das positive Schnittmuster seitens des trendfolgenden MACD. Aus charttechnischer Sicht fehlt für einen endgültigen Befreiungsschlag allerdings noch eine Rückeroberung der 200-Monats-Linie (akt. bei 67,65 USD) bzw. ein Spurt über den Abwärtstrend seit November 2021 (akt. bei 71,64 USD). Spätestens ab diesem Level sollte die Nike-Aktie in den Erholungsmodus übergehen. Jenseits der Marke von 80 USD wäre sogar die ganz große Bodenbildung mit einem Anschlusspotenzial von mindestens 23 USD vervollständigt. Um das zarte Pflänzchen „Stabilisierung“ keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es dagegen, die Bastion bei 60 USD zukünftig nicht mehr zu unterschreiten.

NIKE (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NIKE

Quelle: LSEG, tradesignal²

