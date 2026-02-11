Operative Erholung abgeschlossen, Fokus auf profitables Wachstum
Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Operative Erholung abgeschlossen, Fokus auf profitables Wachstum
11.02.2026 / 06:30 CET/CEST
- Betriebsergebnis: EBIT‑Marge auf 12,6% erhöht; Q4 bei 13,0%
- Konzerngewinn: CHF 1,1 Mrd., 9,8% des Umsatzes
- Geldfluss aus Geschäftstätigkeit: CHF 1,5 Mrd.
Im Geschäftsjahr 2025 erreichten Auftragseingang und Umsatz CHF 11 313 Mio. bzw.
CHF 10 947 Mio., was einem Anstieg in Lokalwährungen von 3,1% bzw. 1,3% entspricht. Das Betriebsergebnis stieg auf CHF 1 384 Mio. Die EBIT-Marge betrug 12,6%. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 13,3%. Der Konzerngewinn stieg auf CHF 1 073 Mio., was einer Konzerngewinnmarge von 9,8% entspricht. Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit verringerte sich um 7% auf CHF 1 490 Mio.
Über Schindler
Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 67 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 – ausgehend vom Basisjahr 2020 – erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird.
Mehr Informationen
Katherine Lee | Head of External Communications
Phone +41 41 445 36 11 | Mobile +41 79 712 94 99
katherine.lee@schindler.com
Lars Brorson | Head of Investor Relations
Phone +41 414 45 40 36 | Mobile +41 79 543 38 74
lars.brorson@schindler.com
Schindler Management AG
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Schweiz
Tel. +41 41 445 32 32
corporate.communications@schindler.com
group.schindler.com
